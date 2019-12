Saavedra: Luego de 10 días de reclamos, los municipales definen si siguen o no las medidas de fuerza

Los trabajadores municipales de Saavedra se reunirán hoy, a primera hora de la mañana, para evaluar la continuidad de la medida de fuerza que impulsan desde el viernes 6 de este mes, en reclamo de una suba salarial del 10% para cerrar la paritaria anual.

La semana pasada, después de escuchar al intendente Gustavo Notararigo, los trabajadores decidieron mantenerse firmes en su reclamo original y rechazar la propuesta que les había elevado el titular del Ejecutivo, del 5%.

Tras una larga asamblea que se inició frente al municipio y luego continuó en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, los agentes comunales decidieron facultar a la comisión directiva del gremio (STM) a insistir con el 10% de incremento salarial y a revisar la situación del personal contratado por la gestión de Hugo Corvatta, a fin de achicar el impacto de la masa salarial en el presupuesto de la comuna.

Además, el titular del gremio, Néstor Batista, incluyó el reclamo al Ejecutivo para que le gire al sindicatos los fondos retenidos para la mutual sindical que permanecen depositados en las arcas municipales debido a que el Tribunal de Cuentas no autorizó la operación.

La medida de fuerza consiste en una retención de tareas; es decir, desde el viernes 6 de este mes concurren a sus lugares de trabajo pero sin prestar servicio.

Esto implica que no hubo recolección de residuos y, si bien el titular del gremio Néstor Batista afirmó que en el hospital la atención es normal porque los médicos no se plegaron a la medida de fuerza, en la práctica se registraron algunos problemas porque el resto del personal no realizó tareas.

El intendente Gustavo Notararigo intentó destrabar esta compleja situación con una oferta que consistió en la mitad de lo que solicitaba el gremio, pero ese 5% no fue considerado suficiente.

“Consideramos el reclamo y dimos una respuesta rápida de acuerdo a nuestras posibilidades. Les pedimos apoyo, dejar el canal de diálogo abierto y, sobre el fin de las fiestas o antes, volver a hablar sobre lo que va a venir el año próximo”, expresó el jefe comunal a los trabajadores en el recinto del Concejo Deliberante, donde había concurrido a pedido del gremio.

Néstor Batista (izq.), el intendente Gustavo Notararigo y el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Grigoriades, durante el encuentro con los trabajadores.

“El presupuesto que va a venir va a ser fundamental para que el Estado municipal se pueda sostener el año próximo. Tenemos desfasajes grandes en muchas áreas y vamos a tener que recuperarlas. Tenemos que trabajar en conjunto. Somos compañeros de trabajo. No somos una patronal, pero entiéndannos también que para nosotros es una responsabilidad. No solo debemos atender sus reclamos, sino también cumplir con un distrito que nos está pidiendo un acuerdo. En ese marco, las dos partes estamos haciendo un trabajo a conciencia para que esto pueda salir adelante", añadió el intendente.

"Este reclamo es justo y uno lo entiende -completó-. Queremos que estén bien, pero la gente también tiene que estar bien porque somos parte de una sociedad. No queremos conflictos ni estar peleados. Queremos lo mejor para el distrito, para la gente y para las familias”.

Pese a lo expresado por Notararigo, los trabajadores opinaron que el mandatario podía sacar dinero "de otro lugar y jugarse por los empleados", a la par que criticaron el ingreso de algunos funcionarios de la incipiente gestión y reclamaron revisar los contratos de empleados que generó la gestión de Corvatta porque aseguraron que el impacto de la masa salarial ya llega al 70% del presupuesto.

Entre los datos que brindó el gremio figura que la masa salarial mensual por todo concepto, incluyendo horas extras, es de 60 millones de pesos.

También se indicó que la gestión anterior dejó un déficit de 22 millones de pesos y que en el presupuesto para el año próximo, que todavía no ingresó al -Concejo Deliberante, habrá un pedido de incrementar las tasas en un 60 por ciento. (Agencia Pigüé)