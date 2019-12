Miguel Aolita no anduvo con vueltas y fue autor del primer "piletazo" del verano

Miles y miles de afilados a la Asociación Empleados de Comercio esperan pacientemente la temporada de verano. Y lo hacen, de manera especial, con la mente puesta en lo que será el disfrute de uno de los predios más hermosos de nuestra ciudad, como es el "Ezequiel Crisol".

El último jueves, como ocurre en cada inicio de temporada para esta fecha, el secretario general de la AEC, Miguel Aolita, dejó inaugurada la nueva temporada veraniega, que comprende lo que queda de este 2019 y los dos primeros meses de 2020.

El momento crucial se vivió a las 13:02, cuando Miguel subió los escalones de uno de los toboganes centrales y luego de tantear el estado del agua -un poco fría, por cierto- se arrojó generando una "oleada" de aplausos.

"No es la primera vez, ya lo hice en 2017. Entré al agua como un rayo, y lo disfruté mucho (risas)", dijo Miguel Aolita, quien recibió un caluroso abrazo de varios de los presentes, entre ellos Gustavo Elías, director del Grupo La Nueva; Adrián Schagrodsky, quien preside la sociedad que concesiona el autódromo y Gustavo Altuna (director de la obra), además de Miguel Criscuolo, gerente general de Sermex SA; José Matoso (Ravens), periodistas, comisión directiva y delegados de la AEC.

"Es nuestro lugar de esparcimiento y es nuestra obligación presentar un predio para que el afiliado se pueda sentir orgulloso de él. El compromiso lo asumimos todos en nuestra sede y, por eso, sólo tengo palabras de agradecimiento para quienes siempre colaboran, y para los que trabajan en este predio durante los meses de verano", dijo Miguel Aolita, quien se mostró contento con el lucimiento de todo el complejo.

Las obras suelen ser moneda corriente porque se van renovando para brindarle mayor comodidad al afiliado. Y ese año no fue la excepción, algo que dejó traslucir Aolita.

"Apuntamos a un trabajo que no se ve a simple vista, pero que es muy importante para el mantenimiento de las piletas. Hemos tenido un crecimiento importante de gente que concurre al predio desde la implementación de los toboganes, y nos vimos en la obligación de invertir en obras que se fueron haciendo durante los meses previos", remarcó.

--¿Qué la pileta funcione bien en verano es casi como confirmar un aumento para el afiliado?

--(Risas). Sin dudas. Es esencial el funcionamiento de la pileta, en eso no se puede fallar. Hubo que reformar todo el sistema de filtrado para garantizar el tratamiento del agua, tener una pileta limpia y transparente, con el equilibrio justo que nos exigen los controles de bromatología.

"El funcionamiento siempre fue el adecuado, en eso no hemos tenido problemas, pero los cambios obedecen a que hubo un importante incremento de gente que concurre al predio", señaló Aolita.

--¿El parque acuático creció cuando se instalaron los toboganes?

--Es así. A tal punto que se nos duplicó el ingreso de personas durante la semana, y los sábados y domingos.

"Antes de habilitar el parque acuático teníamos una concurrencia de unas 500 personas los días de semana y mil los fines de semana. Esa cifra se duplicó automáticamente, por lo que el movimiento es totalmente diferente", puntualizó.

--¿La obra que realizaron es mayormente de cañerías?

--Es una obra que va por debajo del piso de la pileta y que no se puede observar, aunque sí podremos reflejarla a través de la cañería que llega hasta la sala donde están instaladas las bombas.

--¿No obstante la mejoría, el sistema ya había tenido cambios importantes con la obra anterior?

--Exacto. Con el anterior filtrado no hacía falta el mantenimiento semanal al que se recurría antiguamente, cuando cada lunes se dedicaba al vaciado de la pileta.

"Ya teníamos un sistema de filtrado que nos mantenía la pileta siempre limpia y en constante reciclado del agua. Ahora incrementamos esa capacidad de filtrado para brindar un servicio mucho mejor", aseveró Miguel Aolita.

La pileta también cambió su fisonomía en cuanto al cuidado de quienes están en permanente contacto.

"Hemos incrementado el número de guardavidas, enfermeros y personal de limpieza, entre otros", contó.

--Lo que rodea a la pileta también merece ser reconocido.

--Hemos pensado cada espacio para que el afiliados vaya al predio a disfrutar. Al margen de la pileta están los sitios ganados para mayor comodidad, hemos incrementado los lugares con sombra y sigue vigente la barra de tragos. Fuera del perímetro de las piletas están los espacios verdes bien cuidados, los juegos y los fogones, que siempre están ocupados.

--Y la cantina que también luce renovada.

--Sin dudas. Un sector que se aprovecha mucho. Por eso quiero agradecer a todos los compañeros que trabajan en el predio durante todo el año, y en especial al encargado Gonzalo Prestipino.

"Tienen el predio en óptimas condiciones. En temporada alta cobra mayor vida, pero no deja de ser un lugar de referencia para otros meses del calendario donde las familias utilizan los salones o se organizan eventos que acercan a mucha gente".

Cabe destacar, además, los cambios que se introdujeron en los últimos años en los baños y las duchas de ingreso a la pileta, con sensores y electroválvulas que se activan con el paso de las personas y nos permite ahorrar agua y estirar la vida útil de las bombas.

"También es sabido que los compañeros afiliados al gremio tienen ingreso gratuito. No se paga nada, ni la revisación médica ni el ingreso a la pileta. El cargo es solamente para los no afiliados", sintetizó.

El mayor atractivo son los toboganes

La pileta principal, que se lleva todas las miradas, contiene a siete toboganes, de los cuales uno mide ocho metros de alto y 32 de recorrido, y los restantes son de 7 metros de altura, destinados a adultos y adolescentes. Además, en la menor de las piscinas, se construyó un parque temático destinado a los más pequeños que consta de un conjunto de toboganes y juegos.

En la parte aledaña a las piletas se puede acceder a un amplio terreno de sombra natural para proteger las mesas y las sillas del sol, y la atractiva barra de tragos con una decena de mesas, ideales para un recreo. Al igual que las parrillas, los quinchos comunitarios y los juegos inflables.

“Cuando llegué al gremio había un montón de prohibiciones en el predio de la pileta. Por ejemplo, no se podía comer, no se podía tomar mate, no se podía fumar. Se perdía más tiempo en cuidar que la gente no haga esas cosas que en seguridad. Y tomamos la decisión de sacar todas las restricciones existentes. Yo quiero que el afiliado disfrute a pleno", dijo Miguel Aolita.

Todos los días, con salida desde calle 19 de Mayo, los horarios de colectivo para trasladarse hasta el predio "Ezequiel Crisol" de Aldea Romana serán los siguientes: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 y 16:30. Los viajes de retorno hacia el gremio: 18, 19, 20 y 21:15.