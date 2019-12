Video: Barcelona homenajeó a Messi y Maradona

Tras conocerse que Barcelona enfrentará a Nápoli en los octavos de final de la Champions League, el azulgrana le dedicó un video a los argentinos Lionel Messi y Diego Maradona.

"Dos argentinos. Dos genios. Un fútbol de otra galaxia", escribió el club en sus redes sociales junto a un compilado con jugadas de los futbolistas argentinos que vistieron su camiseta.

Two Argentines

Two geniuses

Football from another galaxy. pic.twitter.com/qSp4z8uXA6