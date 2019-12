Jugador de Central Córdoba abandonó la concentración al enterarse que no será titular ante River

¡Insólito! Molesto por la decisión del técnico Gustavo Coleoni, el delantero de Central Córdoba Facundo Melivilo decidió abandonar la concentración y perderse una chance histórica.

A un día del duelo entre el conjunto santiagueño y River Plate, por la final de la Copa Argentina, y no conforme con la determinación del DT de no incluirlo en la alineación titular, Melivilo decidió no viajar a Mendoza.

Según contó José Alfano, el presidente del Ferroviario, en diálogo con Nuevo Diario, el atacante ya le había manifestado a la dirigencia la intención de dejar el club por una oferta del exterior; por lo que, ante la decisión del entrenador, tomó la medida de no viajar.

"Melivilo tiene seis meses más de contrato con nosotros, por lo que cualquier entidad que se interese en él, deberá negociar con este club", agregó Alfano.