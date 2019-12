Para responder: qué le dirías...

Por Brenda Ghiberti y Sol Azcárate

#LaNuevaOla, el espacio que sale una vez por semana en nuestras historias de Instagram, presenta un especial de fin de año sobre los temas que marcaron la agenda del movimiento feminista durante 2019.

En una entrevista sobre la Educación Sexual Integral, la docente y Directora del Consejo de enseñanza media y superior de la Universidad Nacional del Sur Liliana Granero contestó la consigna "¿qué le responderías?", luego de ver un video de la campaña "Con mis hijos no te metas", a cargo de la abogada Nadia Marquez.

Video: "¿Qué opinaría usted si le digo que el Estado argentino, a través de la ley de Educación Sexual Integral, pretende robarse a sus hijos, apoderarse de ellos y educarlos ideológicamente? Esto es lo que está ocurriendo, porque en el Congreso de la Nación se pretende modificar la ley de Educación Sexual Integral y pasar por sobre los derechos de los padres, apropiarse de sus hijos y enseñarles en base a ideas anticientíficas".

¿Qué le responderías?

—Los contenidos de la Educación Sexual Integral están establecidos y determinados por el Ministerio. Son conocimientos científicos, socialmente validados. De ninguna manera se niega el rol de las familias en cuanto a la primera formación, a la transmisión de valores y a lo que sea propio de las creencias y de las convicciones de esa familia. Eso lo reciben en la casa de sus padres o con quienes vivan y está muy bien. La escuela no va contra eso. Pero dentro de la escuela se trabaja con la ESI, se trabaja con perspectiva de género porque así lo determina la Ley 26.150 y porque los estudiantes y las estudiantes son sujetos de derecho, no son objetos de los padres. Decirle a esta señora que lo que está diciendo no es cierto, que está faltando a la verdad. Que los papás y mamás van a seguir siendo papás y mamás. Y los docentes vamos a seguir siendo docentes y garantes de derechos de los estudiantes.