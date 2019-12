Alberto Fernández contó que escribió su discurso mientras miraba a Argentinos Juniors

El presidente electo, Alberto Fernández, contó hoy que escribió el discurso de asunción mientras "miraba de reojo" el partido que empató Argentinos Juniors contra Estudiantes de La Plata, que le permitió al club de La Paternal llegar a la punta de la Superliga.

"Mientras terminaba de escribir el discurso miraba de reojo el partido. Los últimos 15 minutos tuve que concentrarme en el partido, porque empezaron a meternos en un arco e hicieron ese gol injusto", relató el futuro mandatario.

Y agregó: "Así que hasta que no terminó el partido la televisión no me dejó terminar de escribir el discurso".

En diálogo con Radio Con Vos, el próximo jefe de Estado destacó que Argentinos Juniors "es una cosa muy importante". "Quedamos en la punta, sólo por un punto, pero quedamos en la punta. La sacamos barata, por los tiros en el palo", concluyó. (NA)