Velocidad, el equipo que se da el lujo de poder elegir entre dos quintetos

Para Velocidad y Resistencia fue una prueba recibir a Argentino en el Pedro Sánchez, allí donde en fase regular había ganado el albiceleste 69-58.

Pero este vez, en semifinales, tan cerquita de jugar por el ascenso, Velo tuvo que confirmar su potencial seguir con chances. Y venció nomás a Argentino en el escenario de Rondeau y Avellaneda, donde concretó una producción sólida en ambos aros.

“El partido lo ganamos de atrás para adelante. Planteamos una buena defensa y jugamos todos parejo y muy bien”, dijo Alan Lera.

Velocidad comenzó muy enfocado en ese objetivo. Arrancó 10-0 en 2m apostando al tiro de 3 (3-8) con Sebastián Susbielles y Mariano Morando como protagonistas.

“No nos apresuramos en los momentos en que nos vinieron a buscar. Jugamos tranquilos y pensamos. Estuvimos todos concentrados”, agregó el base.

La rotación le permitió al dueño de casa encontrar variantes en ataque, sin mermar la intensidad defensiva. Por ejemplo el propio Alan Lera le aportó 7 puntos en el 2C, mientras que Manuel Sacristán -uno de los mejores en el ST- agregó otros 6 para mantener el control del resultado al entretiempo.

“Gustavo nos plantea que no hay suplentes, que todos podemos aportar y el que se enchufe puede aportar al equipo. En los momentos en que está bien uno, hay que jugar para él”, explicó Lera.

“A mí me pidió que jugara tranquilo, como a mí me gusta y que no escuche tanto a los mayores”, agregó el base, de 21 años.

Si bien Argentino contó con Sebastián Martínez (10 en el PT) y el aporte de César Massa en el segundo cuarto (11 puntos), las imprecisiones en el manejo de la pelota (5 pérdidas) y las reiteradas faltas personales (10 en 2C) no le permitieron crecer.

Pero a pesar de llegar a caer 72-59 en medio de una andanada de puntos de Sacristán (10 en el último cuarto) a 6m30s del final, el equipo dirigido por Matías Ramírez se recuperó y recortó.

A 1m43s Morando concretó acción de doble y adicional para quedar 80-76, pero no le alcanzó para más. Velocidad controló con defensa y llegó a los segundos finales sin sobresaltos.

“Sabíamos que no podíamos perder. Ahora tendremos que ir buscar sí o sí uno a su cancha”, concluyó Lera.

Rindió y jugó

Por motivos de estudios el ala-centro Segundo Vasconcelo (Argentino) se incorporó al juego en el entretiempo. Este estudiante de primer año de Contador Público ingresó a 5m30s de iniciado el tercer cuarto.

Planillero “nuevo”

En el banco de suplentes de Argentino, por segundo partido consecutivo, el técnico Matías Ramírez contó con el apoyo de Eddie Pallottini en el rol de planillero por la ausencia de José Luis Gil.

Mini protagonistas

Como vemos en los entretiempos de varios partidos de división superior, anoche en el Pedro Sánchez también se llevó a cabo un partido entre jugadores de la categoría Mini de Velocidad y Argentino.

Tensión, afuera y adentro

La extrema cercanía entre los simpatizantes de Velocidad y Argentino hizo que en un momento clave del juego se produjera un cruce entre mujeres de ambos clubes.

Por la intervención de los principales dirigentes y árbitros, la situación fue controlada. Inclusive los directivos Luciano Gabrielli (local) y Jorge Palletta (visitante) se instalaron en el sector, sobre mitad de cancha, para evitar cualquier otro episodio.

Ya con el final del partido, cuando los jugadores se saludaban, hubo un cambio de palabras entre César Massa y Matías Fornetti. Hubo que separar.