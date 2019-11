Miércoles deportivo con fútbol y básquetbol para todos los gustos

Fútbol

**A las 16:30, comienza la disputa de la llave de cuartos de final del Clausura de la Liga del Sur con los siguientes partidos: Libertad vs Liniers (transmisión de Radio LU2), Tiro Federal vs Sporting, Rosario vs Villa Mitre y Bella Vista vs Huracán.

**Continúa la fase de grupos de la Liga de Campeones. A las 15 jugarán Lokomotiv vs Juventus (ESPN), mientras que a las 17 lo harán Real Madrid vs Galatasaray (Fox Sports), Atalanta vs Manchester City (Fox Sports 2), Estrella Roja vs Tottenham (ESPN +), Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid (ESPN2) y PSG vs Brujas (ESPN).

Básquetbol

**Comienzan a disputarse las semifinales del torneo de Segunda del certamen local, pactadas al mejor de cinco partidos. Desde las 20:45, se miden Bahía Basket vs Sportivo Bahiense y Argentino vs Velocidad.

**A las 21, Ferro y Gimnasia de Comodoro Rivadavia animan un nuevo juego de la llave de playoffs del Súper 20 de la Liga Nacional. Televisa TyC Sports.

**Desde las 21:30, Golden State Warriors se mide ante Houston Rockets en la continuidad de la temporada regular de la conferencia oeste de la NBA. Televisa ESPN.