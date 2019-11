Fórmula 1: Lewis Hamilton se coronó campeón y superó a Juan Manuel Fangio

La rica historia de la Fórmula 1 volvió a rendirse a los pies del piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien hoy prolongó su reinado en la máxima categoría automovilística a nivel mundial.

Con el 2° puesto en el Gran Premio de los Estados Unidos, celebrado en el Circuito de Las Américas, el británico coronó su 6ª corona, que le permitió superar la línea del argentino Juan Manuel Fangio y quedar a un título del alemán Michael Schumacher.

La gran actuación de su coequiper, el finés Valtteri Bottas, vencedor de la competencia (alcanzó su séptima victoria en la categoría), no fue suficiente para impedir la consagración de Lewis, la tercera de manera consecutiva.

