Un Concejo Deliberante con mayoría hacia el oficialismo

Con los resultados alcanzados en los recientes comicios generales, Juntos por el Cambio continuará gobernando en este distrito pero, a diferencia del periodo anterior, lo hará con una amplia mayoría en el ámbito legislativo.

Así el bloque oficialista contará con 11 ediles, tres serán del Frente de Todos, tres para Bien Común y uno para el GEN de Pablo Pujol.

Al respecto, el concejal por Cambiemos, Nicolás Aramayo dijo que "estoy muy entusiasmado por la nueva conformación en el CD ya que se reúnen dos cosas muy importantes. En primer lugar, la mayoría que debió tener el intendente (Mariano Uset) desde que asumió su primer mandato y por cuestiones que ya no vienen al caso rememorar no pudo tener".

"En segundo lugar, por la llegada al equipo de concejales que vienen desde distintos ámbitos a respaldar con mucha responsabilidad el gobierno del jefe comunal".



En este sentido, destacó que desde que gobierna el intendente Uset tuvo que enfrentar a la oposición nucleada siempre contraria a sus propuestas, con aisladas excepciones. La mayoría siempre fue de la oposición, dijo.

"Los rosaleños ahora se verán beneficiados porque tendrán concejales que reflejan lo que votaron y eso es necesario para apuntar al crecimiento y desarrollo del distrito y, al mismo tiempo, para hacer frente a las necesidades de los votantes".



Responsabilidad

En tanto Daniel Medina consideró que “el intendente Uset deberá manejarse con muchísima responsabilidad porque a partir del resultado de la elección tiene la mayoría absoluta y el Concejo Deliberante, sin dudas, va a responder a lo que diga Cambiemos”.

“Nosotros, como opositores, nuestro rol será de control, pero no tenemos los votos para impedir ninguna medida que quizá sea perjudicial o errónea por parte del gobierno. El control que tendrá la gestión de Uset en cuanto a lo institucional tendrá que provenir de él mismo. El vecino debe saber esto también porque le ha dado el poder total a este gobierno y nosotros esperamos que lo use con responsabilidad y, en caso de que no sea así, lo diremos. Pero, insisto, que el vecino tiene que saber que las posibilidades de control, producto de como fue el voto, no existen de forma directa de parte de la oposición”.



Por su parte, Rodrigo Sartori (Frente de Todos)dijo que "con la mayoría absoluta a Cambiemos habrá algunas cuestiones importantes, por ejemplo las tasas y el transporte público, en las cuales estaremos muy 'atados de pies y manos' y el oficialismo se presentará con todos los votos para aprobar lo que requieran".

"Vamos a proponer y controlar, y estaremos atentos a las cosas que no nos gusten para marcarlas cuando sea necesario". En las votaciones del Concejo vamos a estar muy limitados y eso la comunidad lo tiene que saber. Deberá existir más consenso, aunque sí no podremos defender el bolsillo de la comunidad. Antes había un equilibrio y ahora eso se perdió.