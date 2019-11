Tras la goleada de Boca, Tevez habló del torneo, los hinchas y su futuro

El delantero Carlos Tevez, autor de uno de los tantos en la goleada de Boca ante Arsenal por 5 a 1, aseguró que el club de La Ribera es el lugar en el que quiere estar.

"No se puede poner en la balanza mi situación y mi contrato porque Boca tiene cosas más importantes que eso", señaló, tras lo cual el futbolista del equipo auriazul indicó: "Estoy en el lugar que quiero estar".

En declaraciones que formuló luego del triunfo ante Arsenal, Tevez añadió: "En ningún momento se me pasa por la cabeza imaginarme con otra camiseta que no sea la de Boca. Quiero disfrutarlo y después cuando termine el campeonato se verá".

Asimismo el delantero del Xeneize manifestó: "Uno se tiene que empezar a hacer la idea que puede pasar. Ahora quiero disfrutar".

