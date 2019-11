Un recolector informal denunció que les cobran "coimas" en el basural

Un integrante de la Cooperativa Ecológica Puntaltense, confomada por cartoneros y otros trabajadores independientes, denunció que les cobran "coimas" para ingresar al basural y apuntó directamente hacia el responsable de la empresa que se encarga de la remoción y arrojo de los residuos de las estaciones de Puntos Limpios.

Walter Lobo se expresó así mediante el uso de la banca abierta en el Concejo Deliberante y teniendo el cuenta la importancia de sus manifestaciones luego realizó una exposición en la Estación Policial Comunal, hasta donde fue acompañado por los ediles que conforman el ámbito legislativo.

"Mis compañeros me dicen que 'si no reciclo para esta persona me saca del vuelo (sic); no puedo estar. Esos mismos trabajadores a los que les sacaron el carro y el caballo, ahora dicen que Mariano Ojeda les está cobrando 1.500 pesos por entrar a un basural que es público. Sólo pueden ir a reciclar a la noche. Queremos trabajar. No es justo que nos estén haciendo esto, que tengamos que estar pagando una comisión para ingresar al basural. Parece que este hombre lo privatizó", dijo Lobo.

A su turno, el concejal Pablo Pujol (GEN) sostuvo que de comprobarse tal situación, "se debe solicitar la revocación inmediata de la concesión de los Puntos Limpios (al denunciado).

En tanto el edil Daniel Medina (Bien Común) dijo que "lo que estamos escuchando es gravísimo y debemos darle las garantías (a Lobo) y el apoyo que está pidiendo. Además, necesitamos contar urgentemente con la palabra del arquitecto Ignacio Torrontegui (secretario de Obras) para saber qué sucede. Esta denuncia pública nos compromete penalmente. Si hacemos que no escuchamos nada, estamos encubriendo un delito y caemos en el incumplimiento del deber de funcionario. Seríamos cómplices de un posible delito".

Mientras tanto, el concejal Nicolás Aramayo (Cambiemos) aseguró que "no vamos a mirar hacia el costado. Hay que denunciar. Es grave la situación de que alguien se atribuya la propiedad de un espacio público".

En el CD

En principio, dijo que solicitaron una reunión con los concejales para formar parte de la Comisión de Medio Ambiente con el fundamento que los cartoneros y recicladores "siempre fuimos negados e invisibilizados, o descartados como los cartones o plásticos. Siempre trabajamos de manera silenciosa, revolviendo la basura, abriendo las bolsas y escarbando entre las cargas de los basurales".

"Calculamos que somos 150 mil trabajadores en estas condiciones en todo el país y recuperamos 100 toneladas de residuos por día. Defendemos el derecho al trabajo y exigimos el trabajo con derecho. Trabajamos para que en todos los distritos del país se reconozca el servicio ambiental que realizamos y se genere el sistema de reciclado con inclusión social, potenciando la labor en beneficio de la sociedad".

"Nuestra tarea permite ahorrar dinero y energía, además de beneficios para las comunidades. Evita el daño ambiental, produce la disposición final de los residuos. Sin embargo a nivel nacional realizamos nuestro trabajo en las peores condiciones, sin reconocimiento, sin apoyo de nadie. La Federación Argentina de cartoneros, carreros y recicladores es la herramienta reivindicativa para la defensa de nuestros derechos. Luchamos por un sistema de reciclado con inclusión social".

"Luego de años de lucha y negociaciones en la ciudad de Buenos Aires, logramos armar un modelo que es ejemplo a nivel internacional. Actualmente estamos avanzando en experiencias similares en otros distritos. Tenemos voz propia. Trabajamos con humildad, pero no quiere decir que no podamos hablar o discutir sobre cómo se deben hacer las cosas. De hecho, donde hay una política efectiva de gestión de residuos y reciclado con resultados medibles, esto se logró sólo por nuestra pelea y la lucha por nuestros derechos".

"Hacemos el pedido en el Concejo Deliberante. Para nosotros es muy importante. Nuestra propuesta es integral y refuerza el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Esperamos iniciar una etapa de trabajo conjunta con el intendente Mariano Uset y el resto de las autoridades municipales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y para reducir el impacto ambiental. Sin el apoyo del municipio, el resultado es el hambre".

Lobo dijo que deben trabajar en el basural ya que no pueden hacerlo dentro de la ciudad. "La Policía nos saca los carros. Nuestros bolsones con los materiales de nuestro sacrificado trabajo molesta a la sociedad. Los vecinos nos excluyen de la ciudad e incluso recibimos malos tratos de las personas que no nos dejan trabajar, Nuestra única solución es buscar el trabajo en el basural a cielo abierto".

"No somos el ciruja, el negro, el basurero que anda pasando por ahí, el que junta cartones. Somos recicladores urbanos, tenemos derechos y dignidad. Por eso buscamos consideración a nuestro trabajo

Si no reciclo para esta persona me saca del 'vuelo', no puedo estar. Esas mismas personas a las que les sacaron el carro y el caballo, ahora dicen que Mariano Ojeda les está cobrando 1.500 pesos por entrar a un basural que es público en el horario de la mañana. Solo pueden ir a reciclar a la noche. Queremos trabajar adentro del basural por eso necesita una planta de reciclado. NO es justo que nos estén haciendo eso, que tengamos que estar pagando una comisión para ingresar al basural

lo privatizó él

entiendo que la revocación de la concesión, si es que esto se prueba, debe ser en lo inmediato (Pujol) tengo los carnets, las pruebas y la palabra de mis compañeros. nosotros no lo podíamos creer. esta persona quiere la licitación de pehuen co. ahora tiene los eco puntos también. entonces que hacemos nosotros

es gravísimo (medina) y debemos darle las garantías y pidió el apoyo del resto de los ediles. cambiemos comunique con torrontegui para saber qué sucede. Nos compromete penalmente. si hacemos que no escuchamos nada, estamos encubriendo un delito y caemos en el incumplimiento del deber de funcionario. sería complice de un posible delito

rodiguez. nuestra función es denunciar tienen un trato irrespetuoso por no decir patotero.

aramayo. no vamos a mirar hacia el costado. hay que denunciar. es grave la situación de que alguien se arrogue la propiedad de un espacio público