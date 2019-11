Argentina le ganó a Venezuela y pasó a las semifinales del Sudamericano U17

Argentina completó de gran manera la primera fase del Sudamericano U17 de básquetbol que se desarrolla en Santiago de Chile.

La Selección cerró el grupo A derrotando a Venezuela por 90 a 87.

De esta manera, el equipo de Daniel Farabello avanzó en la primera colocación a las semifinales, etapa en la que deberá enfrentar a Ecuador, este viernes, en horario a confirmar.

Los tres jugadores bahienses vieron acción.

Pedro Rossi fue nuevamente titular, aportando 10 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, un robo y una tapa en 27m03.

Mientras que Bautista Ott (7m22) y Alejo Azpilicueta (4 recobres en 12m57) no anotaron.

Programa de partidos

Lunes 25

Venezuela 76-79 Uruguay

Argentina 102-51 Colombia

Chile 68-69 Ecuador

Martes 26

Colombia 52-92 Venezuela

Ecuador 43-90 Brasil

Uruguay 62-73 Argentina

Miércoles 27

Colombia 49-87 Uruguay

Venezuela 87-90 Argentina

Brasil 70-56 Chile

Viernes 29

13.00 > Venezuela vs Chile (por el 5º puesto)

15.00 > Argentina vs Ecuador (Semifinal)

17.00 > Brasil vs Uruguay (semifinal)

Sábado 30

15.00 > Partido por el 3º puesto

17.00 > Final

Lista de buena fe

Mateo Díaz (Central Entrerriano de Gualeguaychú)

Mateo Pérez (Gimnasia de Pergamino)

Fabio Gauto (Regatas Corrientes)

Franco Méndez (San Martín de Corrientes)

Tomás Allende (Quimsa de Santiago del Estero)

Federico Copes (Platense)

Pedro Rossi (Bahiense del Norte)

Alejo Azpilicueta (Villa Mitre)

Lucas Sigismonti (Kimberley)

Ian Cerino (San Lorenzo)

Jeremías Diotto (CASI de San Fransico)

Bautista Ott (Alem)

DT Daniel Farabello