Copa Davis: triunfazo de Guido Pella para Argentina, que está 1-1 ante España

¡Triunfazo bahiense! Guido Pella venció esta tarde a Pablo Carreño Busta en el arranque del duelo ante España y le dio el primer punto a la Argentina en la serie de cuartos de final de las finales de la Copa Davis, con disputa en Madrid.

Pella, 25° en el ranking mundial, remontó un inicio adverso y se terminó imponiendo por 6-7 (3), 7-6 (4) y 6-1, en 2 horas y 39 minutos de acción, adelantando así 1-0 al equipo nacional en la llave pactada al mejor de tres partidos.

Fue la primera victoria del bahiense ante Carreño Busta (27°), quien le había ganado en los dos cruces anteriores (en el ATP 500 de Viena 2017 y en el US Open de este año).

"Fue durísimo. Antes de entrar a jugar me hizo acordar mucho a la sensación que tenía antes de enfrentar a (Kyle) Edmund en las semifinales de la Copa Davis 2016 contra Gran Bretaña (NdR: partido que Guido también ganó), porque sabía que mi punto era importante", declaró Pella post triunfo.

"Después del primer set no me caí en ningún momento. Estuve en permanente contacto con Gastón (Gaudio, el capitán del equipo argentino), algo que me ayudó un montón como obviamente el aliento de la gente, que es otro nivel", agregó el zurdo local.

En tanto, en el segundo single, el porteño Diego Schwartzman (14°) perdió frente a Rafael Nadal, el número 1 del mundo, por 6-1 y 6-2, en apenas 60 minutos, y la serie quedó 1-1.

Por ende, la llave se definirá en el dobles, donde el correntino Leonardo Mayer y el tandilense Máximo González enfrentará a la dupla conformada por el propio Nadal y Marcel Granollers.

El ganador se medirá en semifinales ante Gran Bretaña, que superó 2-0 a Alemania en cuartos.