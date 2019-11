"En el mundo falta mucha educación en materia ambiental"

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com



“Mucha basura, contaminación, en las playas, la gente no tiene la suficiente educación ambiental para darse cuenta de lo que generan sus residuos. Las empresas derraman tóxicos en el agua, animales empetrolados, en unos años el Planeta Tierra tal cual lo conocimos, va a desaparecer”, señaló la abogada ambientalista Maribel Sánchez Tirzo, en su paso por nuestra ciudad.

Con 30 años, la profesional nacida en Veracruz, México, dejó sus impresiones sobre el Derecho Ambiental, un área de la abogacía que se encuentra en pleno desarrollo en el mundo.

“En mi país estamos concientizando a la gente sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y tratando de darle herramientas para que denuncien. Para facilitar el trámite se ha implementado la posibilidad de realizarlas de manera anónima. Cada uno desde su pequeño lugar puede hacer mucho por el medio ambiente”.

De su paso por la Argentina, destaca que espera que su experiencia en la materia ayude a tratar de seguir desarrollando esta área y a generar un interés mayor por parte de los abogados locales en esa materia.

“Me han contado que todavía las leyes que tienen que ver con el medio ambiente están un poco relegadas aquí, los gobiernos tienen una deuda con la gente en materia de educación ambiental. En México hay dependencias que se dedican de manera contínua a velar para que se cumplan las normas. Sí me llamó la atención de aquí lo avanzado que está el sistema Token (firma digital), algo que en México todavía muchos abogados se resisten a implementarlo”.

Buenos Aires, Dolores, Tandil, Azul, Mar del Plata Necochea y Bahía Blanca, fueron las ciudades que recorrió la Doctora Sánchez Tirzo en su paso por nuestro país, en las que además de visitar los distintos Colegios de Abogados tuvo oportunidad de convivir y conocer la cultura Argentina.

“Cuando conté en mi país que vendría a la Argentina, todos me decían que no viniera, que me fijara en las noticias, que viera el tema de la inseguridad. Pero es que todos los países tienen problemas, y yo quería conocerlo, vivirlo, pues los noticieros parece que siempre venden lo malo y yo les puedo asegurar que he visto muchas cosas buenas y he comido otras tantas muy ricas, como el asado”, detalló entre risas.

En su paladar se lleva el gusto de la comida local, pero asegura que le falta un toque de “algo”..

“No hay nada como probar la comida argentina en Argentina, ¡pero le falta un poquito de picante! La pasta que hacen aquí es exquisita, deliciosa y ni que hablar del dulce de leche. Pero lamentablemente tengo que decir que el mate no me gustó para nada”, exclama.

Maribel se lleva una valija cargada de cosas ricas, libros, folletos y experiencias. Pero también deja muchos afectos que en estos días aprendieron a quererla como una hija.

“Me voy muy enriquecida, todo lo que viví fue muy nutritivo, personal y profesional, tengo mucho que brindar a mi regreso. Dejo aquí gente que me ha tratado como una hija, muchos amigos que me han hecho sentir como en casa”.

La Doctora Sánchez Tirzo, que tiene una especialidad en Impuestos y actualmente se encuentra cursando una maestría en Constitución y Amparo, agregó que la presidencia de Manuel López Obrador trajo un poco de calma a su país.

"Las encuestas varían pero lo cierto es que el dólar está estable, a 20 pesos mexicanos y se ha ocupado de las personas con menos recursos", concluyó.

La palabra del Rotary

"Los rotarios somos de distinto países, pero con un mismo ideal. Los clubes te abren la puerta del mundo, compartimos valores y el objetivo es entre todos de tratar de mejorar el mundo. Accionamos a nivel comunidad porque hay mucho para hacer, pero hay otros clubes que trabajan para otras personas en el mundo. En los clubes no hay política ni religiones, y el intercambio busca eso, que el joven abra la cabeza, aprenda un idioma, conviva con personas de una cultura totalmente diferente", destacó Jorge Boscardín del Rotary Club Almafuerte de Bahía Blanca.