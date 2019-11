BMX: la bahiense Agustina Roth completó una gran actuación en el Mundial de China

La atleta bahiense Agustina Roth cumplió una destacada actuación representando al país en el Campeonato Mundial de BMX Freestyle, disputado en Chengdú (China).

Agus, quien en la víspera sacó pasaje a la ronda final tras concluir 12° en la ronda eliminatoria (única argentina), se ubicó en el 9° puesto de la competencia central, dominada por la estadounidense Hannah Roberts.

Otra gran performance de Roth a nivel internacional, tal como lo hizo este año obteniendo el Bronce en los Panamericanos de Lima (Perú), que le valdrá una buena calificación con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Agustina Roth 🇦🇷 kicks-off this FINAL with a 61.80



Chelsea Wolfe 🇺🇸 up next for Team USA! #Chengdu2019 pic.twitter.com/6dQETeKXuS