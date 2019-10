"En el segundo tiempo cambiamos la mentalidad", dijo Lautaro Martínez tras el empate de Argentina

La Selección Argentina igualó esta tarde ante Alemania, por 2 a 2, en un encuentro amistoso que se disputó en Dortmund.

El equipo albiceleste comenzó perdiendo (0-2) y logró la igualdad por intermedio de Lucas Alario y Lucas Ocampo, en el segundo tiempo.

El bahiense Lautaro Martínez fue titular y disputó lo 90 minutos, en lo que fue su 14º juego con el combinado mayor.

"En el segundo tiempo cambiamos la mentalidad, cambiamos la idea. Nos pusimos más en campo rival y eso hizo que empatemos y que estemos ahí de ganarlo. El segundo tiempo es con la imagen que nos quedamos", señaló el delantero de Inter en declaraciones a TyC Sports.

Pese a la mejora del equipo en el complemento, Lautaro -como es habitual- fue autocrítico con su nivel.

"En lo individual no me voy conforme porque creo que no hice un gran partido, más allá de que uno trata siempre de correr y ayudar al equipo desde otra faceta si no está fino con la pelota", explicó.

Una de las figuras de la Selección, fue Lucas Alario (autor de 1-2) quien fue clave para la remontada Argentina.

"Cuando tenés un delantero al lado es importante porque con centrales como los de Alemania y con la línea de 5 que estaba armando, lo necesitábamos más con el resultado en contra. Creo que con Lucas nos sentimos muy bien", admitió el bahiense.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse el sábado ante Ecuador (a las 11), en Alicante, España.