¿Son suficientes las camas de terapia intensiva infantil en Bahía Blanca?

Cecilia Corradetti / ccorradetti@lanueva.com

Bahía Blanca posee un total de 14 camas de terapia intensiva pediátrica que deben sostener la demanda de la población local y de la Región Sanitaria I.

La cifra resulta de ocho camas en el Hospital Interzonal Penna, que recibe un importante caudal de pacientes de la zona, tres en el Municipal y, finalmente, otras tres en el Italiano, único sanatorio privado que brinda esta atención crítica.

Las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) tratan niños gravemente enfermos, con patologías que amenazan la vida, por lo que requieren tratamiento y monitoreo, o vigilancia continua, con distintos aparatos. El niño es atendido por un equipo de profesionales entrenados en la atención de pacientes graves.

Si bien los especialistas consultados por este medio aseguraron que la cifra es adecuada, en virtud de que la capacidad se encuentra colmada solamente durante el período invernal cuando prevalecen enfermedades respiratorias, reconocieron que existen otras problemáticas en torno al tema.

Una de ellas tiene que ver con la distribución deficiente de plazas, situación que va de la mano con el faltante de unidades en el ámbito privado.

Sin embargo, eso no es todo. No hay oferta de mano de obra disponible, hecho relacionado con una vieja problemática: los jóvenes egresados no suelen elegir especialidades críticas por un sinnúmero de motivos.

“Faltan unidades de terapia que sean absorbidas por la seguridad social. Casi toda esta atención se concentra en los dos hospitales públicos”, dijo el titular de Región Sanitaria, doctor Oscar Bonino, quien además es pediatra y neonatólogo.

Recordó Bonino que los hospitales pertenecientes a la Asociación Médica de Bahía Blanca (AMBB), como el Privado del Sur y el Dr. Felipe Glasman, así como la clínica privada Dr. Raúl Matera, además del Español, no poseen unidades de terapia infantil.

La doctora Patricia Etchegoyen, a cargo de este servicio en el Italiano, consideró que si bien hoy las unidades son tres, en poco tiempo más, cuando finalice la obra de ampliación, se pasará a contar con ocho camas.

Respecto de la cifra existente en Bahía, sostuvo que resulta suficiente aunque aclaró: “Entre los hospitales públicos están mal distribuidas”.

Ejemplificó con la existencia de un solo médico por guardia tanto en el Penna como en el Municipal.

En el sanatorio provincial

La Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Penna cumple 30 años desde su creación. Se encuentra en el Nivel 0 del hospital.

El director asociado, Fabián Giménez, dijo que el servicio cuenta con ocho camas que se pueden extender hasta 10 cuando la demanda lo requiere.

Acotó que en los meses de invierno se encuentra al máximo nivel de ocupación, generalmente asociado a la patología del IRAB (Infección Respiratoria Aguda Baja).

Asimismo, expresó que se atienden patologías de alta complejidad de todas las especialidades pediátricas: oncología, neurología, nefrología, cirugía pediátrica, etcétera.

“El principal recurso crítico es el humano, es difícil conseguir médicos por la complejidad misma de la especialidad”, fundamentó.

A tal fin existe la residencia en Terapia Intensiva Pediátrica como residencia de primer y segundo nivel, así como de enfermeras, teniendo en cuenta, dijo, el insuficiente recurso humano formado.

El Hospital Penna propuso la creación de la Residencia en Enfermería de UTIP, que es probable que se concrete en 2020, con la finalidad de formación y capacitación.