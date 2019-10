Comercial fue muy light, erró varios goles y no supo como ganarlo, pero la culpa fue “De Dios”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Es típico en nuestro fútbol que si no podés ganar mires para los costados. Alguien tiene que tener la culpa. Después, en frío, la autocrítica, total o parcial, termina apareciendo, pero recién concluido el partido y con las pulsaciones a mil, la responsabilidad por no haber podido conseguir el triunfo frente a un rival que venía bajoneado y golpeado, por lo general es de otro y no tuya.

Y Comercial, que no fue tan dinámico e incisivo como otras veces y sufrió con la soltura y la practicidad de Sansinena, no le apuntó al viento ni al pésimo estado del campo de juego. Tampoco se fijó en los goles que malogró o en los baches sin fútbol que lo atacaron durante el encuentro. Fue más fácil acusar al árbitro Lucas De Dios y a sus asistentes, quienes no incidieron para nada en el entretenido 2-2 con el que finalizó el cotejo.

Dos golazos y nada más

El primer tiempo fue reñido y ninguno de los equipos se apartó de su libreto táctico. Comercial fue bien elástico con el 4-2-3-1, con Abdala retrasándose para que exploten al vacío los volantes externos y los laterales, mientras que Sansinena apostó a un 4-1-4-1 donde resaltaron el oficio de Dambolena y la voluntad de Emiliano Jofré.

A los 17, Jofré alargó un balón lateral para Gandolfo, quien desde el borde del área grande y con toda la desfachatez del mundo, sorprendió a Carnicero con una “vaselina” impresionante. Golazo.

A los 31, Abdala pivoteó, vio pasar a Kessler y le abrió la pelota para que el “Cordero” fusile al pibe Santiago Alvarez. Otro golón.

Movidito

La etapa complementaria arrancó con bombos y platillos. El dueño de casa intentó ser más intenso que en la parte inicial y la visita lo sorprendió con contragolpes que no hicieron más que demostrar lo mal parados que quedaban los de Recalde en el retroceso.

¿Mano?

A los 10 minutos de esa fracción. Tiro libre de Durand y J.J. González, tras amortiguar el balón con su cuerpo, definió sin oposición. Gol y festejo, pero el árbitro Lucas De Dios anuló la acción por entender que hubo mano del 4 comercialiano. “La bajó con el brazo izquierdo, lo veo clarito”, explicó el referí, quien tendría que haber amonestado al defensor.

El penal que fue

Tiro libre de Martín Bouven al corazón del área verdiamarilla y claro agarrón de Cartes a Merigo (lo sujetó antes de la ejecución, llegó el centro y no lo soltó, ¿a dónde lo quería llevar?). Penal que cambió por gol Maxi Gandolfo.

El penal que no fue

30 minutos. Bola larga para Emiliano Novoa, quien dentro del cuadrante mayor se puso cara a cara con el arquero Santiago Alvarez, el primero en llegar, tocar y desviar el esférico al córner. Hubo contacto pero no infracción. Bien por Lucas De Dios.

Las rojas

En una contra, Cartes derribó con una patada descalificadora a Martín Bouven sobre un lateral y recibió la colorada directa.

Cerca del final y antes del empate decisivo de Comercial, Dambolena fue arriba a disputar un balón con Novoa y ganó con absoluta justicia de cabeza. Lucas De Dios sancionó falta del 7 “tripero” y le mostró, apresuradamente, la segunda amarilla, lo que provocó que “Dambo” se vaya expulsado.

El árbitro explicó que la segunda amonestación fue a causa de faltas reiteradas, aunque eso no se lo hizo saber al jugador, que en zona de vestuarios no podía entender por qué había sido cesanteado (en el salto no se percibe ni foul).

El piercing de la discordia

Tobías Gatti se paró al lado del cuarto árbitro (Ignacio Patuglio) para ingresar, pero no lo pudo hacer. En realidad, alcanzó a reemplazar a Storti, pero un llamado del cuarto al juez principal hicieron que el 15 vuelva al banco de suplentes con una bronca terrible.

¿Qué pasó? Gatti no se pudo sacar un piercing incrustado en su oreja izquierda y el reglamento es claro: “ningún jugador puede jugar con un elemento (aro, anillo, pulsera o cadenita) que atente contra la seguridad propia o la de los demás”.

El dato

Es el segundo “doblete” en un mismo partido que logra Fernando Kessler en el año. El anterior fue el 8 de junio pasado, derrota de Comercial por 4-3 frente a Liniers, por la fecha 13 del torneo Apertura.

Pero hubo una anterior: 1 de noviembre de 2015, 4-0 de Comercial sobre San Francisco en Ingeniero White. Ese día, el “Cordero” marcó un gol en cada tiempo, como en este 2019.

Kessler llegó a 53 tantos con la casaca verdiamarilla en la máxima divisional de la Liga del Sur.

Video: Maxi Gandolfo juega y hace jugar

La síntesis

Comercial 2 (4-2-3-1)

Carnicero 6

Cartes 3

Armario (c) 4

J.J. González 5

KESSLER 8

Storti 5

Durand 6

Grippaudo 5

E. Novoa 6

Barroso 5

Abdala 6

DT: P. Recalde

Sansinena 2 (4-1-4-1)

S. Alvarez 6

J. Haure 6

Carpensano 5

Besga 5

T. Díaz 4

Merigo 6

Bouven 6

Acevedo 4

Dambolena 7

Gandolfo 7

E. Jofré (c) 5

DT: F. Ehulech

PT. Goles de Gandolfo (S), a los 17m. y Kessler (C), a los 31m.

ST. Goles de Gandolfo (S), de penal, a los 13m. y Kessler (C), a los 42m. Fueron expulsados Cartes (C), a los 32m. y Dambolena (S), a los 41m.

Cambios. 68m. Rosas (5) por Abdala y L. Giordano (5) por Armario y 86m. I. Recalde por Storti, en Comercial; 84m. F. Bouven por M. Bouven, en Sansinena.

Amonestados. E. Novoa (26m.), Durand (49m.), Kessler (55m.), Armario (61m.), Storti (80m.) y I. Recalde (88m.), en Comercial; Dambolena (26 y 86m.), Merigo (44m.) y S. Alvarez (89m.), en Sansinena.

Arbitro. Lucas De Dios (8).

Cancha. Comercial (3).

Reserva. Empate, 1-1.