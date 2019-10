Vóleibol: se juega otra fecha del torneo Oficial

Entre hoy y mañana se desarrollará una nueva fecha del torneo Oficial, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

Esta será toda la programación:

**Hoy en Tiro Federal: a las 10, Universitario A-Tiro Federal A (Sub 12 femenino); a las 11, Liniers-Espora (Sub 12 femenino); a las 12.15, Tiro Federal-Villa Mitre (Sub 15 femenino); a las 17, La Esperanza-Liniers (Sub 21 femenino) y a las 18.30, Olimpo-Tiro Federal (Sub 21 femenino).

**Hoy en Automoto de Tornquist: a las 12, Automoto A-Olimpo (Sub 12 femenino); a las 13, Automoto-Libertad (Sub 16 B femenino); a las 14.15, Automoto B-Olimpo (Sub 12 femenino); a las 15.15, Automoto-Libertad (Sub 18 B femenino) y a las 16.30, Automoto A-Automoto B (Sub 12 femenino).

**Mañana en Tiro Federal: a las 12.30, Tiro Federal-Villa Mitre (Sub 13 femenino); a las 14, Tiro Federal A-Libertad (Sub 12 femenino); a las 15.30, UNS-Olimpo (mayores femenino); a las 17, Tiro Federal A-Espora (Sub 21 masculino) y a las 18.30, Liniers-Tiro Federal (mayores femenino).

En Maxi Voley

Mañana, domingo, en Liniers se disputará otra jornada del Maxi Voley femenino.

Esta es la programación: a las 9.30, Estudiantes-Olimpo (Libre); a las 10.30, Liniers-Los Andes (Libre); a las 11.45, UNS-Fortín Club de Pedro Luro (Libre); a las 12.45, Universitario-Pun-Ba (Libre); a las 13.45, Fortín Club-La Esperanza (Libre); a las 15, Libertad A-Olimpo A (Maxi); a las 16.15, Olimpo B-Tiro (Maxi); a las 17.15, Universitario-La Armonía (Maxi); a las 18.30, Sansinena-Pun-Ba (Maxi) y a las 19.30, Sansinena-Dale Ve (Libre).

Clínica en Pedro Luro

El próximo sábado 12 del corriente mes se llevará a cabo una Clínica de Vóleibol en la localidad de Pedro Luro, organizada por Fortín Club y destinada para profesores de educación física, entrenadores, jugadores y público en general.

Fabián Muraco -actual coordinador de los seleccionados masculino de Base y asistente de Marcelo Méndez en el seleccionado Mayor- será el disertante de la actividad que se llevará a cabo en el complejo Blas Ciccone de Fortín Club.

La clínica está auspiciada por la Asociación Bahiense y la Federación Bonaerense.

Para informes e inscripciones comunicarse al 291-155093873.