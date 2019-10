“La verdad es que nadie la pasa bien”, dijo Mendoza

Ana Mendoza, secretaria general de la Ate en Punta Alta, reclamó una respuesta concreta y cierta por parte del Ejecutivo municipal para recomponer los salarios de los trabajadores de la comuna, teniendo en cuenta el grado inflacionario que sufre la economía del país.

“Nos dicen desde el municipio que ya está todo arreglado. Pero en realidad el arreglo fue con el STM (Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales) y nosotros, desde la Ate firmamos en disconformidad. Hoy los municipales están por debajo con un 14,3% porque la inflación se llevó todos los aumentos. La verdad es que en este momento nadie la está pasando bien”, dijo la gremialista.

En cuanto al pago del bono, dijo que están dispuestos a charlar con las autoridades del gobierno local “porque no estamos ajenos a lo que sucede en la realidad y entonces pensado que todo puede ser debatido y llegar a un acuerdo”.

“También estamos pidiendo que se concedan las 40 horas para quienes se desempeñan en áreas críticas y el pago de los adicionales. Al mismo tiempo, hay que ir pensando que el nuevo convenio ya se tiene que empezar a discutir. Hay que empezar a cambiar las cosas que en el convenio anterior no estaban bien. Son muchas cosas”, agregó.

Sostuvo que desde el gremio “hemos sido muy pacíficos, tuvimos mucha paciencia con respecto a la entrega de la ropa. Somos personas de diálogo porque entendemos que el enfrentamiento no nos lleva a nada, pero el gobierno debe ser conciente que los municipales deben contar con una mejora en sus salarios, con aumentos o bonos, para paliar la situación que nos toca vivir, como en cualquier otro lugar del país”.

“Hay gente que está por debajo de la línea de pobreza y esto sucede porque no logramos sentarnos a dialogar. Creo que se hizo una jugada que no tuvo buena fe al firmar el acuerdo con el STM. Antes no era así. Se aceptaban propuestas superadoras. Sin embargo, creo que ahora no están dispuestos a charlar. No vamos a patear ninguna puerta, pero necesitamos ver de qué manera podemos revertir lo que le toca vivir hoy a todos los trabajadores comunales”.

Iosfa

Respecto a la situación del Hospital Naval Puerto Belgrano (Ate reclamó por la suspensión de algunos servicios), dijo que la Iosfa contestó que no tiene nada que ver y que hubo un error administrativo.

“Pero ese error administrativo es de 25 millones de pesos. Hay responsables, con nombres y apellidos, en la Dirección de Sanidad Naval. La Armada no puede recibir dinero. Entonces la Iosfa le da los aportes a la Fundación naval y el que decide el destino de esos fondos es el director general de Sanidad. El dinero está llegando, pero el Hospital aún no está en condiciones”.

La situación del Hospital Naval, aún sin resolver

Mendoza consideró que a finales de octubre el Hospital Naval podría empezar a reflejar un repunte en sus servicios. “La realidad es que todos los insumos hospitalarios están en dólares y hay que tener en cuenta este aspecto. El nosocomio se está preparando para estar tranquilo hasta febrero de 2020”.

Hoy la realidad es que no está recompuesta la situación en el centro de salud y la misma gente es la que realiza los reclamos por la falta de prestaciones.

“El que tiene que tomar la decisión para resolver este tema es el jefe de la Armada”, dijo.