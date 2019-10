Entre “repúblicas”: de Dominicana a Villa Mitre detrás del fútbol

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“No conocía el fútbol. Allá se juega, más que nada, el béisbol. Recién ahora se está dando más el fútbol. Cuando llegué acá veía a los chicos corriendo atrás de la pelota y decía '¿Qué es eso?'".

Kendry Tejada arribó hace más de 10 años a la Argentina, desde su República Dominicana natal y hoy disfruta del buen presente de Villa Mitre en la Liga del Sur, donde viene de anotar su primer gol.

En la isla caribeña, el fútbol es una disciplina en crecimiento, pero todavía no se codea con los más populares como el béisbol (denominado el 'deporte nacional'), el vóleibol o el básquetbol.

Por eso, cuando Kendry llegó con su madre a Necochea se sorprendió al ver en un televisor un partido de Boca.

“Soy hincha de Boca. El primer partido que vi fue en la tele, yo no sabía que era. Pregunté y me dijeron 'esto es fútbol'. Y estaba jugando Boca, así que me hice hincha”, cuenta.

Desde hace más de un año, ese mismo deporte que antes desconocía lo hizo aterrizar en nuestra ciudad. Más precisamente en Villa Mitre.

Tejada nació el 28 de enero de 1999 en Santo Domingo, a unos 6.500 kilómetros de Bahía Blanca.

Cuando tenía 8 años partió con su mamá (Kenia) hacia nuestro país en busca de un mejor porvenir.

“Yo nunca le pregunté el motivo, pero ella quiso venir, donde tenía a mis dos tías. Gracias a mi tía (Yuberki) también hoy estoy acá”, destaca Kendry.

Después de un año en Necochea, su destino fue Villalonga y luego Sarmiento, una ciudad al sur de Chubut (a 156 kilómetros de Comodoro Rivadavia) con poco más de 10 mil habitantes.

Allí, Kendry jugó en Deportivo Sarmiento en el Federal C y se convirtió en el primer dominicano en hacer un gol en un torneo oficial de nuestro país, en el triunfo por 2 a 0 ante Ever Ready de Dolores, en febrero de 2018.

De la "Villita" a la "Villa"

Para que los sueños comiencen a rodar detrás de la pelota, primero debió familiarizarse con ese deporte del que nada sabía y ahora lo apasiona.

“Las primeras veces fueron en la escuela, siempre iba al arco, era malaso (sic). Me pasaba la pelota por abajo del pie, no sabía cómo pararla, ni nada”, admite.

Pero de a poco, este dominicano que ahora pasea como uno más por las calles del popular barrio de nuestra ciudad, aprovechó sus aptitudes físicas y se fue amigando con la redonda.

“Como soy rápido, me decían que aprovechara mi velocidad. Siempre fue en lo que más me destaqué”, reconoce.

De jugarlo en la escuela, pasó a hacerlo en un equipo de futsal llamado "La Villita" y de ahí, a Deportivo Sarmiento. Hasta que un día, el destino lo cruzó con Villa Mitre.

“Vine a probarme por Gonzalo Flores (dirigente). Hice la prueba, Dani (por Correa, el DT de la Liga del Sur) me vio bien y por suerte pude quedar. Me dijo que sí y ni lo dudé, me vine. Acá es todo distinto, hay otro nivel”, señala.

Kendry vive en una casa que le da el club junto con Lautaro Bustos, quien llegó desde Neuquén.

“Lautaro es uno de mis mejores amigos acá, llegamos juntos y se generó una amistad muy linda”, cuenta.

“Dejamos el fútbol un poco de lado para no hablar todo el día de lo mismo. En los ratos libres jugamos bastante a la play”, agrega.

Buen presente

El último sábado, el tricolor goleó a Pacífico de Cabildo por 6 a 0 y Tejada tuvo su bautismo de gol en nuestra Liga (en 12 partidos).

Kendry marcó el 2-0 en la tarde en que Villa consiguió su cuarta victoria consecutiva y trepó a la tercera posición de la Zona A.

"Estoy más que feliz, por el gol y porque el equipo está en una ronda buena. Está con mucha confianza y muy bien", admite.

“Me siento muy cómodo en el club, me han dado todo desde que he llegado. Estoy muy agradecido”, agrega Kendry, quien tiene una hermana (Camila) que vive junto con su madre.

Pese a estar en el plantel que disputa el certamen doméstico, Kendry se codea habitualmente con los jugadores que forman parte del Torneo Federal A y también disfruta los partidos desde la tribuna, sumándose a la ronda de mate "si es dulce, sino no tomo", aclara.

“Villa Mitre es muy lindo. Había venido antes a Bahía pero no conocía Villa Mitre. Me encantó la gente, todo. Cuando voy a la cancha que juega el Federal es algo espectacular. La gente es muy apasionada, siente mucho los colores y eso está buenísimo. Acá se vive todo de manera muy especial”, resalta.

Kendry no sólo disfruta desde afuera, sino que también aprovecha a los más experimentados.

“Hablo con Falucho (Herrera), con Nico Ihitz, con Tavo (Facundo Tavoliere)...ellos me aconsejan mucho, son los referentes del equipo. Siempre que entrenamos con ellos nos dan consejos, para tratar de mejorar día a día. Por ahí mi característica es más parecida a la de Tunessi, tengo que mirarlo mucho y hacerle caso”, admite.

Y, naturalmente, agradece la atención que le prestan.

“Todos me aconsejan, son muy buenos conmigo. Para que sean tan bueno con uno, vos también tenés que serlo con ellos. A veces hasta el presidente me da consejos”, dice sorprendido.

Pese a que extraña "a sus familiares, los lugares y los amigos con los que se crió", hay un objetivo que lo mantiene enfocado.

“Cuando más mal estás, tenés que tener la cabeza fría y pensar que vas a mejorar. Sueño con vivir del fútbol, acá o en otro lugar. Es lo que quiero.Es lo que sé hacer y me divierte. Uno siempre tiene que crecer. Trato de aferrarme a mi familia, que me dicen que siga entrenando”, cierra.

Del Caribe a Villa Mitre, Kendry encontró en la pelota la aliada ideal para ir en busca de sus sueños.

