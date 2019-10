La energía eólica, clave para la radicación de Amazon en Bahía Blanca y Coronel Rosales

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Una vez más la posible radicación de Amazon en Bahía Blanca volvió a ser motivo de comentarios periodísticos en el país.

Esta vez varios medios capitalinos se encargaron de aludir a dicha posibilidad, aunque el detonante fue la difusión de un informe de la agencia estadounidense Bloomberg, especializada en temas económicos.

"La compañía Amazon planea construir un centro de datos regional en una zona de libre comercio cercana a Bahía Blanca", informó el jueves dicha agencia en base a fuentes vinculadas a la operación.

Según el informe, la empresa fundada por Jeff Bezos tendría planeado invertir cerca de US$ 800 millones en el proyecto a lo largo de 10 años en los partidos de Bahía Blanca-Coronel Rosales.

Bloomberg citó fuentes que si bien confirmaron la información no lo pueden hacer públicamente ya que no están autorizadas.

Desde Amazon Web Services (AWS), la unidad de negocios de Amazon especializada en servicios informáticos y cloud computing de la empresa, no confirmaron la decisión.

"Es un rumor y AWS no comenta sobre estos temas", indicaron voceros de la compañía al diario La Nación.

¿Mito o realidad?

Hasta ahora los comentarios periodísticos no hicieron más que reflotar un tema sobre el cual giró la información en varias oportunidades, aunque al tratarse de la agencia Bloomberg, esta semana alcanzó mayor trascendencia.

De hecho, al cierre de esta página, existía expectativa sobre un eventual anuncio en tal sentido por parte del presidente Mauricio Macri, durante su visita de ayer a la ciudad.

Lo concreto es que el denominado "Proyecto Tango" fue puesto nuevamente en escena a pocos días de la elección presidencial y se esperan definiciones a corto plazo.

En los próximos días podría producirse la esperada confirmación oficial, aunque antes deberán formalizarse algunas cuestiones vinculadas con la flamante ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento y de cuestiones vinculadas con las zonas francas, cuestiones ambas que serán resueltas la próxima semana.

La clave de la radicación de esta mega inversión gira en torno a varios factores, aunque entre ellos se destaca la disponibilidad de energía renovable existente en la región.

Estos grandes centros de datos como el que impulsa Amazon son enormes consumidores de energía, aspecto que levantó polémica en los Estados Unidos sobre este tipo de instalaciones y que incluso llevó a la compañía a comprometerse, a largo plazo, a emplear energía renovable en un 100 por ciento de sus proyectos.

Tanto la disponibilidad de la energía producida por los parques eólicos construidos en nuestra zona, como la ubicación estratégica de Bahía, su conectividad y logística en general fueron aspectos tenidos muy en cuenta por Amazon.

Hasta ahora las versiones más firmes giran en torno a la compra concretadas meses atrás de tres predios, dos en el distrito local y el tercero en Coronel Rosales, los cuales estarán destinados al emprendimiento.

El mayor de ellos es un campo de 100 hectáreas ubicado a la vera de la ruta provincial 51, muy cerca de los parques eólicos de Pampa Energía.

Algunas de estas iniciativas (concretadas y a realizar) no se encuentran dentro del programa Renovar y por ende la energía producida no será comprada por el Estado, debiendo ser vendida a grandes consumidores.

Un centro de datos como el que proyecta instalar Amazon es el corazón de la economía digital surgida en el mundo en los últimos 15 años, donde la generación masiva de información resulta vital.

Hay quienes aseguran que son las nuevas fábricas del siglo XXI, donde todos los datos se conectan, procesan y almacenan en la llamada “nube”, a tal punto que en varios países del primer mundo varios establecimientos industriales fueron reconvertidos en centros de datos.

El gran consumo de electricidad y energía, radica en la necesidad de lograr un funcionamiento constante del sistema, sin la más mínima interrupción, los 365 días del año, por eso siempre hay enormes generadores y baterías disponibles por si la red se apaga.

Los data centers de Amazon son gigantescas estructuras conectadas por fibra óptica con todo el mundo. Se trata de grandes galpones casi herméticos donde abundan las salas con racks y servidores y con extremas medidas de seguridad por el valor de los datos que almacenan.