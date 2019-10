Pichetto: "No nos fue bien en las villas en términos de votos pero no tengo nada con ellos"

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aclaró que no quiso decir que había que dinamitar las villas y señaló que no tiene ningún problema con la gente que vive ahí aunque les haya ido mal "en término de votos".

"La verdad es que no nos fue muy bien en las villas en términos de votos pero no tengo nada con la gente que vive en la villa, con la gente que trabaja no hay problemas", expresó el senador rionegrino.

"Ahora, a los que delinquen y venden drogas hay que darles con todo", agregó Pichetto en declaraciones a Canal 26.

El elegido por Mauricio Macri para acompañarlo en la fórmula presidencial había dicho en una charla con estudiantes de periodismo en relación a la venta de drogas en una villa que "habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire".

"Había dos colas. Para no ponerle calificación de nacionalidades, porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada, que tiene vinculación con la marihuana, y otros muchachos de afuera del país, vendían cocaína. Todo esto fue tomado por un dron y después entró la Gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire", declaró textualmente.

Luego por la noche aclaró que lo que quería decir es que había que dinamitar "los bunkers" donde se vende la droga. (NA)