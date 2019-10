Dos enormes victorias le dieron a la Argentina el pase a los cuartos de final

Dos grandes victorias le dieron a la selección argentina el pase a los cuartos de final del Mundial U23 3x3 de básquetbol.

El equipo que integra el bahiense Fausto Ruesga derrotó a Nueva Zelanda, en primer turno, y a Eslovenia, en el cierre de la fase de grupos.

Ante el combinado oceánico la victoria fue 18-17 en suplementario, tras igualar en 16 el período regular.

Un doble de Juan De La Fuente le dio la victoria a la Selección, que de esa manera dio un paso muy grande hacia la clasificación.

🔥 DALE @delafuentejuane 🔥



Argentina defeat New Zealand in OT thanks to the @TISSOT Buzzer Beater pic.twitter.com/F45jZVo1W3