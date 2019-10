Abel Pintos recordó a Mercedes Sosa: "No paso un día sin encontrarme con su voz"

Abel Pintos recordó esta tarde a Mercedes Sosa, al cumplirse hoy 10 años del fallecimiento de la reconocida folclorista.

El músico bahiense eligió la red social Twitter para expresarse: "Para mí no son 10 años SIN Mercedes: no paso un día sin encontrarme con su voz y todos los planetas que me lleva a visitar", expresó.

"Eso sí, hace 10 años comenzó a descansar y extraño mucho sus pasos en escena, pero su canto es eterno", agregó Pintos en su cuenta de Twitter, donde lo siguen más de 1,7 millones de personas.

La Negra falleció el 4 de octubre de 2009 en el Sanatorio de La Trinidad, en Palermo, Buenos Aires.