HBO anunció oficialmente la primer precuela de "Game Of Thrones": será sobre la casa Targaryen

La cadena HBO anunció en su cuenta oficial la realización de "House of the Dragon", primera serie derivada de la exitosa saga "Game of Thrones", que centrará su historia en la Casa Targaryen.

La precuela estará a cargo de Ryan Condal, creador junto a George R. R. Martin de esta nueva producción, quien escribirá los guiones, y Miguel Sapochnik, que asumirá la dirección, según la información de HBO que replica la agencia EFE.

La confirmación de esta primera serie derivada se produce luego de que se cancelara la producción de otra precuela que iba a protagonizar Naomi Watts, debido a que el capítulo piloto no logró convencer a los directivos de la cadena.

“House of Dragon” estará basada en el libro “Fire & Blood”, lanzado en 2018, cuya narrativa se sitúa unos 300 años antes de los acontecimientos que ocurren en “Game of Thrones”.

La popular saga culminó este año luego de ocho temporadas en las que batió el récord de obtener 59 premios Emmy, 12 de ellos este año.