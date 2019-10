Hockey: Bahía comienza a medirse contra los mejores seleccionados del país

El seleccionado mayor femenino de la Asociación Bahiense de Hockey (ABH) disputará a partir de hoy el Campeonato Argentino de Selecciones, la élite del hockey nacional.

El mismo se disputará hasta el domingo en Mendoza, con la fiscalización de la Confederación Argentina, y contará con muchas de las jugadoras de Las Leonas en los distintos combinados.

Bahía, por ejemplo, tendrá entre sus filas a Valentina Costa Biondi, quien viene de ser campeona panamericana con Argentina.

El combinado de nuestro medio, que el año pasado consiguió un histórico 3º puesto en este certamen, ocupará la Zona "B" junto con la Asociación Tucumana, la Federación Cordobesa y la Federación Misionera.

El elenco dirigido por Sergio Nasso debutará con doble programación: ante Misiones (a las 10) y Tucumán (a las 18:20).

Y el viernes cerrará la fase de grupos ante Córdoba, a las 16:40.

En la Zona "A", en tanto, estarán Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Litoral.

Los 2 mejores de cada grupo jugarán por el título y los otros 2 por mantener la plaza (los últimos 2 descienden). Estos encuentros comenzarán con los cruces del sábado. La final está programada para el domingo a las 16.

Las semifinales y el partido decisivo podrán verse en vivo por el canal de Youtube de la Confederación Argentina de Hockey.

"Nuestro primer objetivo es mantener la categoría"

El entrenador Sergio Nasso hizo un balance de la preparación del equipo y trazó el principal objetivo para el torneo.

"Nosotros queremos mantener la categoría, ese es el objetivo. Hace 35 años que Bahía presenta Primera de Damas, esta será la sexta vez que juegue en la 'A'. No es fácil estar donde estamos. Nuestro primer objetivo tiene que ser mantener la categoría, que no es fácil", señaló el DT.

"La preparación no fue la mejor por diversas razones. Cuando uno entrena con esta clase de equipos, es más importante jugar que entrenar. Y la verdad que nos faltaron algunos partidos más, sobre todo por no tener rival. Necesitábamos jugar contra los Caballeros y se complicaba para organizar. Me hubiese gustado jugar 2 partidos más, para llegar mejor", explicó.

Una Leona en casa

El pasado 2 de febrero Valentina Costa Biondi debutó con Las Leonas en Córdoba, en el encuentro ante Estados Unidos por la FIH Pro League.

Tras afianzarse en la alineación titular, la bahiense fue una pieza fundamental en la obtención de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Que, además, le dieron al combinado argentino la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Paralelamente, Valentina juega el torneo Metropolitano con San Fernando y, además, salió campeona del Campeonato Argentino de Clubes "B" con su club: Atlético Monte Hermoso.

"Estoy disfrutando y sumando otro torneo más de estos que llenan el alma jugar. Más allá del resultado, de como nos vaya, da gusto jugar estos torneos. Trato de llevarme lo mejor de esto, de estar con mis amigas, de tener un cuerpo técnico que conozco hace mucho", admitió Costa Biondi, quien el domingo entrenó con el grupo en nuestra ciudad.

"Es todo diferente, Monte es mi segunda casa y siempre que pueda ayudarlo voy a estar. San Fernando me abrió las puertas cuando fui a Buenos Aires, me hizo crecer mucho como jugadora y estoy donde estoy gracias a eso. Y Bahía es un placer vestir esa camiseta y quieras o no, es donde jugábamos torneos importantes y la posibilidad de estar en la 'A' es mucho más placentero ir a jugar esos torneos", agregó la Leona.

"Es algo muy lindo que Valentina esté con nosotros. Lamentablemente Bianca (Donati) no recibió la autorización para venir, ya que estaba con una serie de problemas físicos y prefirieron guardarla para la gira con Las Leonas. Todas las chicas que han estado en Las Leonas, han venido a jugar para Bahía. Ahora están en la cúspide de su carrera, pero no se olvidan quienes fueron", remarcó Nasso.

Pero esto no es todo, ya que ni bien finalice este torneo Valentina partirá con Las Leonas a una gira por Europa, donde jugarán 8 amistosos ante España (5) y frente a Italia (3).

Dos bajas importantes

Además de la ausencia de Bianca Donati, el combinado de Bahía sufrió en los últimos meses otra sensible baja. Ya que Florencia Scheverin, una de las referentes del plantel, sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla y no podrá ser parte del equipo.

"Son 2 bajas muy importantes. En distintas posiciones, brindando distintas cosas pero las 2 son muy importantes. Yo valoro mucho lo de Bianca, pero lo de Flor es tremendo porque nunca faltó y siempre compartió todo con nosotros. Son 2 bajas importantes, pero seguramente el equipo funcione para tapar esas fallas", señaló el entrenador de Bahía.

En su reemplazo, Nasso citó a Agustina Lértora (goleadora de Universitario) y Eugenia Etulain (Sociedad Sportiva), quien este año fue convocada a la concentración nacional Sub 21.

Torneo jerarquizado

Entre los 8 equipos que disputarán el Campeonato Argentino de damas, habrá 11 jugadoras que forman parte del proceso de Las Leonas.

Entre las que sobresalen Silvina D'Elía y Priscila Jardel (en Mendoza), Julieta Jankunas (Córdoba), María Victoria Granatto y Paula Ortiz (Buenos Aires).

Además, Mendoza también contará con Macarena Rodríguez, jugadora de River y campeona mundial en 2010.

Un bronce histórico

El año pasado, Bahía redondeó la mejor actuación de su historia en la élite del hockey nacional femenino.

Con un brillante rendimiento, el naranja consiguió la medalla de bronce en 2018 y además tuvo a la mejor jugadora del torneo: Bianca Donati. En un certamen que contaba -entre otras figuras- con Delfina Merino y María José Granatto, quien venían de ser elegidas como la mejor del mundo y la mejor junior del planeta, respectivamente.

Buenos Aires (1º) y Tucumán (2º), completaron el último podio.

De aquel histórico torneo disputado en Capital, las 8 jugadoras de Bahía que repiten son: Lucía López Izarra, Marina Urruti, Bárbara Dichiara, Gabriela Ludueña, Valentina Costa Biondi, María Itatí Ruilópez, Julieta Kluin y Luciana Argüello.

El camino de Bahía

*Jueves

-10hs.: Bahía - Misiones (cancha 2).

-18:20hs.: Bahía - Tucumán (cancha 2).

*Viernes

-16:40hs.: Bahía - Córdoba (cancha 2).

El plantel naranja

-Jugadoras:

Valentina Costa Biondi; Jordana Buide; Luciana Argüello; Bárbara Dichiara; Micaela Gentili; Gabriela Ludueña; Noelia Sueldo; Florencia Donati; Lucía López Izarra; María Itatí Ruilópez; Julieta Kluin; Sofía Macchia; Isabella Orioli; Martina Orioli; Camila Urruti; Marina Urruti; Eugenia Etulain y Agustina Lértora.

-Cuerpo técnico:

-DT: Sergio Nasso.

-AT: Nelson Garay.

-PF: Fernando Agotegaray.

-Cámara: Claudio Retrive.