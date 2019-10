Juegos BA: histórica participación de la Delegación Bahiense

La etapa final de los Juegos Bonarenses 2019 se disputó en la ciudad de Mar Del Plata.

Allí, integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo se consagraron en el podio:



*Juan Rudolf, campeón en 1500mts juvenil 4.08.42

*Nayla Chávez, campeona en jabalina cadete 29.61 mts

*Maite Montero, campeona en 150mts menor 19.84.PB

*Agustina Tobares, subcampeona en 295 c/ vallas con 48.09 PB

*Franco Garay, 3° puesto en salto en largo cadetes 6.08 mts

*Santiago Uboldi, 3°puesto en Hexatlon menor

*Santiago Albariño, 4° puesto en 110 c/ vallas menor 17.85

*Candela Felipe, 5° puesto en 1200 mts menor con 4.14.66

*Daniela Iturrioz, 6° puesto en 400mts juvenil 1.04.83 PB

*Micaela Robledo, 6° puesto en salto en largo juvenil 4.40

*6° Posta 4×100 cadetes femenino (Chávez. Tobares. Corradini. Gonzalez)

*6° Posta 4×100 cadete masculino ( Piccirillo Garay Sosa y Guaglianone)

*Quimey Sosa, 6° puesto en 110 c/ vallas cadete 17.00

Resultados en otras disciplinas:

Boccias:

*Renato García, cat bc4 medalla de plata

Natación:

*Nicolás pisandelli, categoría s6, medalla de oro.

Atletismo:

*Thiago Toloza, F55 sub 16 medalla de plata en atletismo motor

*Carla Guillarmenc, cat. T37, +17, medalla de oro, salto en largo

*Rodrigo maliqueo, T37 sub 16, medalla de plata en 100mts llanos

*Tobías López, F35, sub 16, medalla del bronce en lanzamiento de bala

*Bianca rivera, F34, sub 16, medalla de bronce, lanzamiento de bala

*Lautaro lencina, T46, +17, medalla de plata, 100 mts llanos

*Agustín rios, sub 16años,medalla de plata, 100mts llanos

*Ainara Quinteros, sub 16 medalla de plata, 100mts llanos

*Valentín Ford, +12, medalla de plata, salto en largo