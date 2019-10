Gabriel Heinze: ¿Cómo voy a tener contacto con otro club si estoy trabajando en Vélez?

Gabriel Heinze, técnico de Vélez, negó hoy haber tenido contacto con Boca Juniors y aseguró que su proyecto está en el club de Liniers, en la previa al partido del jueves contra Huracán como local, por la undécima fecha de la Superliga Argentina.

“No entiendo. ¿Cómo voy a tener contacto con otro club si estoy trabajando en Vélez? Mis actos son claros, yo estoy en Vélez. Tengo mis principios y valores. No juzgó lo que hacen otros, no digo que lo que hacen esté bien o mal, no soy quien. Me fijo en lo que yo hago en esta profesión”, respondió el Gringo, ante la pregunta sobre si aceptaría ser el director técnico de Boca.

Heinze tiene contrato con el club de Liniers hasta junio del próximo año y, en una situación similar con Newell's Old Boys a principios de este año, ni siquiera analizó la posibilidad por tener un compromiso con Vélez, equipo donde milita el bahiense Agustín Bouzat.

Por otro lado, Heinze habló sobre Huracán, rival del jueves a las 19.15 en el estadio José Amalfitani en Liniers y comentó: “es un equipo muy ordenado, que deja pocos espacios entre las líneas y sabe muy bien lo que hace. Se basa mucho en estar compacto, juntos. Y está sacando buenos resultados con el nuevo entrenador”.

Además, el DT adelantó que el volante Fernando Gago ya trabaja con "normalidad" tras su ausencia frente a Rosario Central (1-0) por la molestia muscular y avisó que el arquero Lucas Hoyos volverá a "perderse" el encuentro y seguirá el ecuatoriano Alexander Domínguez.

El posible equipo es Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Luis Abram, Lautaro Gianetti y Braian Cufré; Lucas Robertone, Gastón Giménez o Fernando Gago y Nicolás Domínguez; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson. (Télam y La Nueva.)