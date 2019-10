El reclamo de los petroleros bahienses se instaló en Buenos Aires, con más fuerza

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Gremios petroleros de todo el país, acompañados por otros sindicatos nacionales, se movilizaron el jueves pasado en la puerta de la sede central de la Anses en Capital Federal, en solidaridad por un conflicto que mantiene un grupo de 36 trabajadores de Bahía Blanca.

Como ya se ha informado ampliamente sobre este tema, se trata de ex empleados de la refinería Elicabe, todos en condiciones de jubilarse y que desde hace más de un año luchan por acceder al beneficio sin respuestas de las autoridades del organismo.

“Espero que este reclamo los haga reflexionar. Ya nos cansamos de las cuestiones burocráticas. Ya no hay excusas que impidan otorgar estas jubilaciones como marca la Ley”, señaló Gabriel Matarazzo, secretario general del sindicato bahiense y también de Hacienda de la Federación Nacional del Petróleo (FASiPeGyBio).

Un contingente con las personas afectadas, familiares, delegados y miembros de comisión directiva del gremio bahiense se trasladaron a Buenos Aires para hace trascender su protesta, luego de hacer algo similar en la sede local de Anses hace alrededor de un mes.

“Hace más de un año que vienen pisando las carpetas presentadas. Estamos hablando de compañeros que tienen más de 30 años de desempeño en refinerías”, agregó Matarazzo.

La mayoría de esas 36 solicitudes se iniciaron a mediados de 2018 para destrabar el conflicto en la refinería Elicabe, que en ese momento analizaba el posible cierre.

“Ante la amenaza de cierre, y con la intervención del Estado, varios trabajadores se adhirieron al retiro voluntario para descomprimir la situación. Eso permitió que la planta se mantuviera activa. Se sabía que esas personas, en condiciones normales, estaban en condiciones de solicitar la jubilación. El Estado se comprometió a acompañar ese proceso, agilizando los plazos. No sólo no lo hizo, sino que los entorpeció”, añadió.

Pese a que Matarazzo mantuvo innumerables reuniones en la casa central de Anses, en Buenos Aires, no obtuvo respuestas.

“Siguen pidiendo papeles y más papeles, cuando creemos que ya está presentado todo lo que marca la Ley. Piden aclarar lo ya aclarado. Es una burda maniobra de entorpecimiento a algo que es justo y que está legislado, invalidando actuaciones del propio ente”, señaló Matarazzo.

Matarazzo señaló que es preocupante la situación que viven los afectados.

“Viven de lo que cobraron con el retiro voluntario, cuando sabemos que la inflación arrasó con todo el poder adquisitivo. Son personas que están llegando a una situación desesperante. Es toda gente que realizó labores de riesgo por mucho tiempo”.

Semanas atrás, los trabajadores en apoyo con el SPGyB tomaron la sede bahiense de la Anses y habían advertido que de no haber respuestas iban a nacionalizar el conflicto.

“Tras el reclamo en el Anses local, la única respuesta que recibimos fue la exigencia de nuevos trámites. Creemos que ya es una tomada de pelo. Da la sensación que están buscando el mínimo inconveniente para no otorgarlas", dijo Matarazzo.

"Hay un abuso de autoridad"

Fabio Pierdominici, secretario gremial del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de nuestra ciudad, explicó lo que marca la Ley.

“Pide cumplir los siguientes requisitos: tener 30 años de aporte y 55 de edad. Luego hay que presentar la certificación de servicios que emana la empresa, en la que dice el tipo de tareas que realizó la persona que solicita el beneficio. Todo eso se verificó previo a convenir el retiro voluntario y estaba bien. Ahora piden documentación que no figura en ningún lado que hay que presentar. Por ejemplo, una declaración jurada de la empresa empleado por empleado, que también se presentó pese a que Trasfigura no tiene ninguna obligación de hacerla. Así y todo, no salen”.

“Hay una abuso de autoridad de los directivos de Anses. Y estamos pensando en ir judicialmente contra ellos, porque la ley es muy clara".