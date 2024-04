Inundaciones en Villa Delfina: vecinos se quejan por la falta de respuestas

Vecinos del barrio Villa Delfina mostraron su descontento y preocupación por la falta de respuestas del Municipio ante la imposibilidad de transitar por varias arterias del sector debido a los grandes pozos de agua que se forman tras las lluvias.

Sebastián Romero, un vecino del barrio, le dijo a La Nueva. que "muchos se han comunicado con la Municipalidad, pero lo único que nos han dicho es que van a venir y nunca lo hacen. No nos atiende nadie, no obtenemos respuestas y las calles están intransitables".

A su vez dijo que "en calle Neuquén, del 2400 al 2500, el agua va de punta a punta. Y cada vez que llueve se hace peor aún. El sector está intransitable y tenemos que rogar que no llueva más para poder pasar".

Sebastián señaló que "no sabría decir con exactitud cuánto hace que está esto así, pero no dudo que es desde hace muchísimo tiempo. Cuando arreglan, no rellenan, si no que pasan la máquina y listo. La calle queda cada vez más baja".

"En Villa Delfina tenés pocas pasadas para salir y es muy transitada, por lo que la situación cada día es más preocupante", concluyó.