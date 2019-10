Kicillof dijo que habló con Vidal y que se encontrarán para iniciar la transición en los próximos días

El gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este mediodía que habló con la mandataria María Eugenia Vidal y que en los próximos días coordinarán un encuentro para comenzar el proceso de transición.

En breves declaraciones a la prensa al salir de su casa, Kicillof dijo que estaba "muy feliz" con el resultado de este domingo. Además, detalló que con Vidal no dialogó por teléfono, pero sí hubo un "intercambio de mensajes".

"Me llamó (Vidal), todavía no pude hablar, pero estuvimos intercambiando mensajes. Hoy no creo (que haya reunión), pero vamos a arreglar para hacer algún encuentro", afirmó Kicillof.

El mandatario electo tiene previsto brindar este lunes a las 13:00 en calle 10, entre 54 y 55. (NA)