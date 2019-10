El chaqueño Palavecino trae su indomable vendaval folclórico a Bahía

Con el principal objetivo de defender y revalorizar las costumbres y tradiciones argentinas, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines tras una idea de su Secretario General Julio Leguizamón, juntamente con la Unión Recibidores de Granos y Anexos de República Argentina (URGARA), el Club Midgistas del Sur y un grupo de personas e instituciones bahienses, realizarán el próximo 3 de noviembre desde las 11 un gran evento popular para conmemorar el Día de la Tradición, que tendrá un cierre de lujo con la actuación del reconocido cantor popular "Chaqueño" Palavecino, en el predio del Club Midgistas del Sur.

Oscar Esperanza Palavecino más conocido como Chaqueño Palavecino, nació el 18 de diciembre de 1959 cerca de las márgenes del Río Pilcomayo, Depto. de Rivadavia, en el paraje Rancho El Ñato del Chaco salteño. Desde hace treinta y cinco años recorre el país y parte de Latinoamérica llevando nuestra música popular. Su convocatoria es muy amplia y su público es la familia.

"Me considero un elegido pues, aunque no he tenido la posibilidad de estudiar ya que perdí a mi madre a los 15 años, he llegado a esto trabajando duramente. La calle ha sido mi escuela y esto que vivo me alegra porque siempre he querido estar en contacto con la gente, que vean estas ganas de cantar", manifestó el cantor.

Un distintivo indiscutible del 'Chaqueño' es su ropa de gaucho. Sus mayores se vestían así y para él es un orgullo… "Yo subo con mi sombrero, mi poncho, mi traje de gaucho y obtengo respeto. En los camiones y los ómnibus, yo llevaba la montura en el asiento de atrás, me bajaba, ensillaba mi caballo y me iba a desfilar. Mis músicos también se sienten bien con la ropa de gaucho. Yo lo siento así y respeto al que la viste para subir a un escenario. Cuando trabajaba como colectivero, tenía la ilusión de manejar con bombachas, sombrero y poncho. Y me dí el gusto. Los dueños no me dijeron nada. Al contrario, me felicitaron porque son mis cosas". Y agregó: “Estoy muy feliz de poder estar en Bahía Blanca el 3 de noviembre para festejar la argentinidad, voy a brindarle a la gente algunos temas de mi nuevo CD “Soy y Seré” y, por supuesto, las zambas y chacareras que la gente quiere escuchar, los éxitos de siempre, algunas cosas nuevas que estamos ensayando... pero vamos a tocar y hacer esa música que todos quieren corear mientras disfrutan de comidas bien nuestras”.

También actuarán en el Día de la Tradición dos de las cancionistas más reconocidas del mundo del tango: Nora Roca y Gaby “La voz sensual del Tango”, junto al pianista Víctor Volpe, el guitarrista Jorge Vignales y dos parejas baile; el acordeonista Germán Fratarcangelli, Alicia "la matadora" Cargniel, los grupos folklórico La Otra Parte, Los del Huayra, Quara, Los Fortineros, Evolución Folklore, La Síncopa, Folklore Vivo y numerosas agrupaciones de baile.

Nora Roca manifestó "Participar en los festejos por el dia de la Tradición, es la alegría de sentirme parte de una manifestación cultural, de un gran evento donde se rescatan y se transmiten valores, saberes, costumbres de nuestra tierra, que hacen a nuestra identidad.

" Estoy agradecida por haber sido convocada a tan patriótico evento".

Por su parte, el cantante Homero Bimbo expresó: "Para nosotros, como “La Otra Parte”, ser parte de esta increíble fiesta de La Tradición es maravilloso. Es como dar el puntapié inicial de un evento para el disfrute de toda la familia que ojalá pueda convertirse en una tradición Bahiense en sí misma. Estamos muy orgullosos de haber sido convocados para mostrarle a nuestra ciudad lo que hacemos. Para cantar y divertirnos en este evento. Y felicitamos a quienes se pusieron la organización al hombro y lograron brindar un espacio a los artistas de nuestra localidad para mostrarse."

La morocha bahiense, Gaby "la voz sensual del tango" también se mostró agradecida por haber sido convocada nuevamente a este mega festival de la argentinidad: “Yo me crié en un hogar donde se escuchó siempre tango y folklore nacional, fuimos asiduos concurrentes a los paseos gauchos, amantes del mate, el asado y las comidas típicas, honramos siempre nuestra bandera y la lucimos con orgullo en nuestro pecho ¡cómo no estar feliz de ser parte de ésto! El 10 de noviembre pasado, en el Club Midgista no pude evitar las lágrimas ante el Himno Nacional, el pericón multitudinario, la gente firme en la platea desafiando al clima… esta fiesta es un verdadero honor para los que sentimos la celeste y blanca y voy a poner todo de mi parte para dar lo mejor de mí y no perderme detalle de esta celebración”.

En el predio podrá disfrutarse del ya clásico desfile gaucho de la agrupación Reseros del Sur, el espectáculo de arte ecuestre a cargo de la Escuadra Pampa Mía, charla y demostración de polo y pato; los reconocidos maestros artesanos Julio Cayetano Pinto y Pancho de Molo dictarán charlas y demostración de soguería y cuchillería respectivamente.

En la conducción y animación estarán los reconocidos periodistas Sergio Donati, Paola Marco y Tato Ciraudo. La producción general es del escritor y productor cultural José Valle.Además, el público se encontrará con un nutrido paseo gastronómico, cerveza artesanal, parque de diversiones y ferias regionales.

"El haber sido invitado a este evento, me llena de orgullo, es mi ciudad y tengo la oportunidad de que me conozcan y puedan ver mi pasión por algo que es tan característico y tradicional nuestro, el cuchillo", declaró el artesano en cuchillería Pancho de Molo.

Las entradas se pueden adquirir por TicketBahía.com o en la sede del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (Sarmiento 265) de 9 a 13.30 y de 14.30 a 18 hs. La Entrada general tendrá un valor de $250, menores (entre 6 y 12 años inclusive) $150 y menores de 6 años sin cargo.

Las tradiciones son importantes porque transmiten valores comunes, historias y objetivos de una generación a otra; es necesario fomentar en los jóvenes el sentimiento de amor por la patria y las cosas nuestras.

El evento comenzará a las 11 finalizando cerca de las 22 y contará entre sus diversas actividades con una fecha del Torneo Nacional de Asadores. Se distinguirá a instituciones y personas destacadas de la ciudad y se podrá disfrutar de comidas típicas de nuestra tierra y productos criollos en numerosos stands dispuestos en el predio.

La Apertura Oficial contará con la presencia de la Banda Puerto Argentino del Batallón de Comunicaciones 181 dirigida por la Capitán Teresa Luna, y todas las peñas de Bahía Blanca en un multitudinario Pericón Nacional.