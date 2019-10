Fórmula 1: Hamilton ganó en México y quedó a un paso de un nuevo título

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso esta tarde en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y quedó a un paso de conquistar el sexto título mundial en su carrera, al disputarse hoy la decimoctava carrera de la temporada 2019 de la máxima categoría automovilística.

El quíntuple campeón supo sobreponerse a un toque que mantuvo con el holandés Max Verstappen (Red Bull) en la primera de las 71 vueltas de la competencia y terminó ganando con autoridad.

Hamilton recorrió la distancia en un tiempo total de 1h. 36m. 48s. 904/1000, con lo que aventajó por 1s. 766/1000 al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que se quedó con la segunda colocación.

El podio lo completó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que llegó a 3s. 553/1000 y es el único que todavía mantiene una ligera esperanza de arrebatarle el campeonato al piloto oriundo de Stevenage.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien partió desde la pole position, arribó en la cuarta ubicación, a 6s. 368/1000, a la vez que el tailandés Alexander Albon (Red Bull) cumplió otra buena performance y se ubicó quinto, a 21s. 399/1000.

Ten wins in 2019 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



And tantalisingly close to that sixth world title 😍



Your race winner... @LewisHamilton!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/dEQZZcqlka