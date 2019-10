Estados Unidos: evacuaron a 180 mil personas ante el rápido avance de un incendio

Un total de 180.000 residentes del condado de Sonoma, en la zona norte del estado de California, Estados Unidos, fueron evacuados hoy ante el avance de las llamas del incendio en Kincade, uno de los múltiples focos que afecta a la región desde hace varios días.



Según lo anunciado por las fuerzas de seguridad locales a través de la red social Twitter, esta es "la evacuación más grande que la Oficina del Sheriff del condado es capaz de recordar", informó hoy la agencia DPA.



Las evacuaciones fueron el resultado del rápido crecimiento del incendio, declarado el miércoles en la pequeña comunidad de Geyserville, y que esta mañana había consumido ya más de 10.200 hectáreas.



Solo el 10 % de este incendio está contenido, debido a los vientos cálidos que extienden las llamas por las localidades de Geyersville, Healdsburg, Guerneville y Bodega Bay, todas ellas ya evacuadas.

#kincadefire midnight fire behavior at top of first pass on Geysers Rd Sonoma Co just east of Geyserville. @CAL_FIRE @sonomasheriff pic.twitter.com/mkHUBxjhrn