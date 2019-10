Iban a velar a una mujer en Chacabuco y se dieron cuenta de que estaba viva

Los trabajadores de una cochería de la localidad bonaerense de Chacabuco notaron que una mujer de 85 años que había sido trasladada allí para su funeral, tras haber sido dada por muerta en el hospital municipal donde había permanecido varios días internada, estaba con vida, informaron hoy fuentes vinculadas al caso.

Se trata de María Muñoz, quien permaneció internada en ese centro médico varios días en estado crítico y tras ser declarada muerta fue desconectada e incluso se firmó su certificado de defunción.

“Llamaron del hospital para ir a retirar un óbito y al momento del retiro entregan el certificado de defunción al personal porque sin eso nosotros jamás retirarnos un cuerpo”, relató a Télam Estela, empleada de la Cochería Olivetto de Chacabuco.

La mujer señaló que "cuando van a prepararla se encuentran con que la señora respiraba y enseguida llamaron al hospital y vinieron a buscarla”.

“Sabemos que la señora esta internada en el mismo hospital pero no volvimos a verla”, agregó.

Por su parte, Ignacio Gastaldi, Director del Hospital de Chacabuco, explicó a TN que María padece una leucemia desde mayo de 2019 sin tratamiento porque “no se puede realizar por el grave estado de salud en el que está la paciente", que además sufre patologías crónicas.

“Es una paciente con desnutrición severa que está postrada en cama desde hace meses y también posee lesiones por decúbito”, detalló Gastaldi.

Con respecto a haber dado por muerta a una mujer que estaba con vida, el director del centro médico dijo que “tras un llamado de los familiares personal médico del hospital evaluó a la paciente y no constató signos vitales”.

"Los familiares no tenían el documento entonces esperaron junto a la mujer cerca de una hora y media en la sala de clínica médica y después fue trasladada a la cochería”, añadió.

Gastaldi aseguró que cuando los empleados notaron que aún respiraba llamaron al 107 (SAME Chacabuco) y se dirigieron al lugar dos móviles de emergencia que constataron la presencia de signos vitales y la llevan nuevamente al hospital. Asimismo, informó que por el estado de salud de la señora "no se le realizó RCP".

Gladys, hija de la víctima, relató que ayer por la tarde les comunicaron que su mamá no tenia mas signos vitales y “la desconectaron toda”.

“La trasladaron para velarla y los hombres que la preparaban para el cajón nos dijeron que estaba respirando”, señaló y aseguró que lo que más la impactó fue “ver a mi mamá en el cajón con los ojos abiertos”.

En tanto, Carlos, hijo de Muñoz, que vive en Pergamino, llegó a Chacabuco tras conocer lo ocurrido.

"Me avisan de que mi mamá había fallecido y al rato me llaman diciendo que resucitó en la casa velatoria. La verdad que estamos muy mal, muy nerviosos, no sabemos dónde estamos parados", admitió. (Télam)