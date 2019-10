Olimpo volvió a perder de local y los hinchas despidieron al equipo con insultos y silbidos

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Es triste ver a Olimpo así. Este equipo no tiene carácter, el técnico sigue confundido y hay jugadores que están muy por debajo de su nivel. Por favor, que los periodistas no digan más que este equipo está para ascender porque no es así”.

El plateísta aurinegro, entrado en años, canoso y con bastante dificultad para caminar, no me dejaba bajar la escalera, me tenía prácticamente prisionero contra la última torre de iluminación, en la parte alta del estadio Carminatti, llegando al sector de calle Ángel Brunel.

Me quería explicar lo que había visto, se agarraba la cabeza, pretendía que yo le diga que sí, que tenía razón. En el momento asentí con la cabeza, pero ya en la redacción de La Nueva. reconozco que sí, que el razonamiento del señor es tan lógico como cierto.

Este Olimpo llegó a un punto donde desesperanza hasta el hincha que más esperanzado estaba. Volvió a perder de local, esta vez 2-0 frente a Deportivo Madryn, y dejó la zona confortable de clasificación.

A ver... El partido fue muy parecido al último que disputó como anfitrión, ante Sportivo Peñarol de Chimbas, que también lo venció casi sin proponérselo.

Mientras está 0-0, la escuadra bahiense, con máxima concentración, atento a todos los detalles, volcado en campo enemigo y haciendo el desgaste, ilusiona con empuje y determinación.

Pero el encanto se termina cuando le convierten un gol. Y lo que es peor: primera estocada a fondo, errores garrafales a la hora de defender y todas las facilidades para el adversario para mandar la pelota al fondo de la red. Le pasó contra el conjunto sanjuanino y también hoy.

Y con la desventaja empezó la pesadilla: imprecisiones, envíos largos sin sentido, volantes sin despliegue y centros de fácil resolución para centrales oponentes siempre bien parados.

Lenci empezó a salir del área para ir a buscar el balón, Axel Rodríguez exasperó a propios y extraños con pésimas entregas, Salas no gravitó ni de carrilero ni de enganche y Caballuci, de doble 5, le demostró a todos que no estaba para jugar de titular.

Olimpo tenía que resetear la memoria en el entretiempo, pero siguió tildado en el complemento.

Braian Guille reemplazó a Caballuci y el 4-4-2 se convirtió en un 4-3-1-2. Al rato el que saltó a la cancha fue Galván y el dibujo pasó a ser un 4-3-3.

En cada cambio, el DT Sergio Lippi exigía distintas rotaciones tácticas que no aportaron nada y que, en definitiva, fueron mareando a sus jugadores. Y así es imposible jugar.

Está claro que el entrenador no es el culpable de que su equipo no de dos pases seguidos bien, que todas las decisiones que se tomaron en ataque hayan sido desacertadas y que llame la atención la debilidad mental de un grupo de futbolistas que llegaron a Olimpo como refuerzos pero que no marcan diferencias nunca.

Promediando esa etapa final, el aurinegro se nubló por completo. Nervioso, en shock y en estado de inconsciencia.

El árbitro César Ceballo dejó pasar algunas faltas merecedoras de amarillas del lado visitante, pero el cometido del referí no tuvo ni la más mínima injerencia en la derrota olimpiense.

Apenas dependió de alguna pelota parada plan “A” (tiro libre pasado para que Ferreyra la baje al medio). No tuvo “B”.

Madryn, que ya estaba parado con un 5-4-1, metió el segundo y los seguidores del aurinegro de Bahía empezaron a irse. Los otros, los que se quedaron, despidieron al equipo con insultos y silbidos.

Este Olimpo ciclotímico está lejos del objetivo para el que se armó. Al menos en el juego. Por eso el plateista que me dijo lo que me dijo apenas concluido el cotejo, tenía razón. Mucha razón...

La síntesis

Olimpo 0 (4-4-2)

Villar 5

Lacunza 4

Capraro 3

Ferreyra 5

Benavídez 4

López Macri 5

Lefiñir 4

Caballuci 3

Salas 3

Lenci (c) 5

A. Rodríguez 3

DT: S. Lippi

Dep. Madryn 2 (4-4-1-1)

Lencina 6

Llanquetrú 5

PRESENTADO 8

González 6

Elgorriaga 6

Distaulo 7

Pérez 5

Bona (c) 6

Zuñiga 7

Becerra 6

Jeldres 5

DT: J. Izquierdo

PT. Gol de Presentado (DM), a los 25m.

ST. Gol de Distaulo (DM), a los 35m.

Cambios. 45m. B. Guille (5) por Caballuci y 67m. Galván (4) por Lacunza, en Olimpo; 78m. Penna por Zuñiga, 83m. Macroff por Bona y 86m. Mansilla por Becerra, en Dep. Madryn.

Amonestados. Lenci (7m.), Ferreyra (31m.), Lefiñir (65m.) y Guille (73m.), en Olimpo; C. González (7m.) y Becerra (65m.), en Dep. Madryn.

Arbitro. César Ceballo (6).

Cancha. Olimpo (8).