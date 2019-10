Vóleibol: destacada participación internacional de los Sub 20 de Liniers

Una destacada labor tuvieron los elencos Sub 20 damas y caballeros de Liniers que participaron del Campeonato Internacional Club Deportivo Go Green Temuco 2019, desarrollado en el vecino país de Chile.

El certamen, llamado la fiesta del voleibol del extremo sur del mundo, contó con tres categorías: Sub 14 damas, Sub 17 caballeros y Sub 20 damas y caballeros y los de nuestra ciudad lograron subirse al podio en las dos ramas más grandes.

Entre las chicas, el Chivo se quedó con un histórico segundo puesto al caer ajustadamente en la final ante el local Go Green Temuco por 2-1, con parciales de 21-25, 25-23 y 15-10.

Las conducidas por Claudio Rodríguez sumaron seis cotejos con tres victorias y tres derrotas y llegaron a las semifinales, como segundo de su grupo. En semifinales venció a Lamarque Voley de Río Negro por 2-0.

En tanto, los varones sumaron seis triunfos y una sola derrota y se quedaron afuera de la final por un set, luego de igualar en la primera posición en la fase de grupos con el local Go Green de Temuco y Binacionales de Ñuble, a la postre finalistas.

Estos fueron todos los resultados de ambos elencos albinegros:

**Sub 20 damas

1-2 vs Universidad de la Frontera (UFRO)

2-0 vs Binacionales Los Ríos

1-2 vs Binacionales de Ñuble

2-0 vs Seleccionado de la Araucanía

2-0 vs Lamarque Voley de Río Negro

1-2 vs Go Green Temuco

** Celeste Aguirre fue elegida la mejor central del torneo y Catalina Stacco la mejor líbero.

**Sub 20 caballeros

1-2 Go Green Temuco

2-0 Binacionales Los Ríos

2-1 Lamarque Voley de Río Negro

2-1 Binacionales Ñuble

2-0 Full Linares

2-0 Aysen

2-0 Lamarque Voley de Río Negro