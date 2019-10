Con el tiro del final, Nico Richotti fue héroe del fin de semana en la ACB

El momento del lanzamiento. ¡Todavía no se desprendió de la pelota y sus compañeros ya celebran! Foto: @alba_pacheco

El bahiense Nicolás Richotti dio la nota en la quinta fecha de la liga española ACB, al convertir el tiro que le dio la victoria a su equipo.

A 9s del final, el escolta recibió la pelota fuera de la medialuna y ejecutó el lanzamiento a 45 grados para el éxito de Fuenlabrada ante Murcia por 75 a 74.

Fue una victoria muy importante porque Fuenla marcha 14º (2 ganados, 3 derrotas), en un torneo con 18 participantes.

La planilla de Nico fue muy buena por haber participado tan sólo 9m32s.: 10 puntos (2-4 en triples y 4-4 en libres), 2 rebotes, 2 asistencias y un recupero, para ser el segundo más valioso de su equipo con 15 de valoración.

Mirá el acierto del bahiense para la victoria de Fuenlabrada:

Richotti va renovando su contrato mes a mes en su actual equipo, en una solución por lo menos temporal para su carrera profesional.

Recordemos que Canarias cortó su contrato luego de 9 temporadas, tomando por sorpresa al propio jugador.

Nico fue entrevistado este lunes por Radio Club Tenerife y se pronunció al respecto luego de varios meses de silencio sobre el tema.

"No fue fácil pero he superado muchas cosas en mi vida y ahora mismo estoy muy agradecido por confiar en mí a Fuenlabrada. No tengo nada que reprochar y conozco las reglas del juego por lo que sé que estas cosas pueden pasar", expresó.

“Los colores los tengo metidos en el corazón y es un vínculo que va a quedar. Siempre les sigo y creo que han hecho un equipazo por lo que estoy seguro de que conseguirán grandes cosas”, concluyó.