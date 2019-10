Susbielles cree que ganará y dijo que convocará a Gay para pensar la Bahía del futuro

Por Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El candidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Susbielles, dijo que tiene confianza en ganar las elecciones el próximo domingo y aseguró que, si lo consigue, una de sus primeras medidas será convocar a Héctor Gay y a la oposición para que colaboren en la construcción de la Bahía del futuro.

En una charla con “La Nueva.” confirmó que donará la mitad de su sueldo porque le parece inmoral cobrar poco más de 500.000 pesos y que costeará el boleto estudiantil gratuito con la reducción de cargos políticos, viáticos a funcionarios y recorte en la pauta en publicidad y propaganda.

--Si fuera elegido, ¿cuáles serían sus primeras medidas?

--Lo primero sería declarar la emergencia alimentaria por el terrible descalabro financiero y económico que generó Macri a nivel nacional, en el cual Héctor Gay ha sido uno de sus mejores alumnos.

“También voy a reducir el 50% de mis haberes porque me parece inmoral que el intendente gane 500.000 pesos en medio de la crisis que atraviesa el país y además voy a declarar la emergencia sanitaria para posibilitar el acceso a los medicamentos para diferentes sectores sociales. Hoy tenemos jubilados que eligen entre comer o comprar remedios. Otra medida será enviar al Concejo Deliberante un proyecto para la creación de la figura del Defensor del Pueblo para que un opositor controle los números del Municipio”.

--¿Ya tiene definido a qué institución va a donar el 50% del sueldo?

--No, eso lo va a definir el Consejo Económico Social que vamos a crear. Incluso ya hemos querido crearlo en el legislativo, pero el intendente ha priorizado pintar columnas de verde en lugar darle soluciones a los problemas sociales de miles de bahienses.

--Una de sus promesas de campaña es implementar el boleto estudiantil gratuito. ¿Cómo lo va a concretar?

--Más que promesa es un compromiso, sabemos que hay chicos que dejan la escuela porque no tienen recursos. Es algo que hablamos con Axel Kiciloff días atrás y él sabe que en la provincia los números están muy complicados, por lo tanto, durante los primeros meses es probable que no nos puedan hacer los aportes de dinero que hacen falta. De todas formas pienso utilizar recursos del Municipio y para ello voy a reducir la cantidad de cargos políticos, los viáticos de los funcionarios y la pauta publicitaria.

--Teniendo en cuenta que desde julio no hubo aumentos en el transporte, ¿cuál va a ser el valor del boleto para 2020?

--No podemos estimar el costo porque la quita de subsidios a nivel nacional nos ha afectado, pero estamos en gestiones con Alberto Fernández para lograr recomponer el dinero perdido.

“Además en el medio de esto hay una empresa como Bahía Transporte Sapem que está pésimamente administrada. Gay llegó diciendo que era una caja negra de financiamiento de la política y llevan 3 años de pérdidas. En 2019 perdió mas de 18 millones de pesos y encima va a tener un juicio por 9 millones de pesos por mala liquidación de indemnizaciones por despidos”.

“Incluso implementaron un sistema de parquímetros que no funciona como debería. Venían a cambiar la forma de administrar Bahía e implementaron un mecanismo de ineptitud que hay que evaluar para saber si, además de la negligencia, hay responsabilidades que van más allá de la mala gestión”.

La visita de Alberto Fernández, la herencia y más

“Alberto Fernández tenía la intención de venir a la ciudad y lo va a hacer el lunes seguramente, pero lo más importante es que tiene en claro la importancia de Bahía Blanca y el rol que tiene que cumplir en este esquina de volver a propiciar el desarrollo económico y de hecho estamos llevando una agenda importante”.

“El tema de los parquímetros vamos a evaluarlo en profundidad porque entendemos que el servicio no es satisfactorio. Tiene una aplicación diseñada por aficionados y una extensión del sistema que sumado a los problemas económicos ha impactado muy fuerte en las ventas de los comercios del centro. Cerraron muchas empresas como Lucaioli y Gay ha sido un espectador de lujo”.

“La realidad es que no sabemos cómo están las cuentas del Municipio y en el caso de ser gobierno realizaremos la transición y evaluación de esos números”.

Otras frases

--“¿Porqué deberían votarme quienes aún no definieron su voto? Porque me he preparado y en estos años me he formado y escuchado sobre los problemas de Bahía y creo que el liderazgo que se necesita tiene que ver con un perfil facilitador que una a todos los actores sociales e integre a la gestión a toda la comunidad”.

--“El 10 de diciembre me imagino asumiendo en el Palacio Municipal acompañado por todos los sectores de la ciudad y con una convocatoria rápida a Héctor Gay y a su equipo para pensar en la ciudad del futuro. Bahía tiene que salir de la grieta, tiene que salir de las divisiones para proyectar una ciudad en conjunto”.

--“Bahia tiene que salir de la grieta y construir una ciudad que cumpla con esos anhelos que tenemos”.