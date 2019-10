Cuatro equipos avanzaron a cuartos de final y Sportivo Bahiense estiró la serie

Esta noche se disputaron los segundos partidos correspondientes a las series -al mejor de tres- de la Reclasificación en segunda división.

Cuatro de las cinco llaves concluyeron 2 a 0.

En Ingeniero White, Independiente le ganó a Whitense por 79 a 60 y Los Andes hizo lo propio ante Comercial, por 74 a 65. Ambos se metieron en cuartos de final.

Lo mismo ocurrió con Velocidad, que le ganó como visitante a Barracas, por 84 a 76, y con Ateneo, que en Punta Alta derrotó a Altense por 80 a 66.

Mientras que en el Ardubilio Severini, Sportivo le ganó a Pellegrini por 86 a 80 y logró empatar la serie 1-1. El miércoles, en el Eladio Santos, se jugará el punto definitorio.

Los que esperan

Bahía Basket (1°), El Nacional (2°) y Argentino (3°) esperan rival.

Los cinco equipos que superen la Reclasificación se unirán a estos tres, conformando las series de cuarto, que serán al mejor de tres.

Es decir, al haber una serie sola sin definición, se vislumbran dos posibles llaves de cuartos de final, con dos choques ya definidos:

Si clasifica Sportivo

1º Bahía Basket vs 9º Ateneo

2º El Nacional vs 7º Sportivo

3º Argentino vs 6º Los Andes

4º Velocidad vs 5º Independiente

Si clasifica Pellegrini

1º Bahía Basket vs 10º Pellegrini

2º El Nacional vs 9º Ateneo

3º Argentino vs 6º Los Andes

4º Velocidad vs 5º Independiente

Tanto las semifinales como la final se jugarán al mejor de cinco, aunque la llave decisiva se llevará a cabo íntegramente en cancha neutral.

El ganador ascenderá a Primera, mientras que el equipo perdedor jugará la Promoción con Estrella o San Lorenzo, quienes están disputando la Permanencia.

Esta serie se jugará al mejor de cinco partidos y en cancha neutral.