"A mi amor que estás allá arriba": Pampita le dedicó el Martín Fierro a su hija Blanca y se emocionó

La modelo Carolina Pampita Ardohain ganó ayer el Martín Fierro de la moda a la “Mejor alfombra roja” y se lo dedicó a Blanca, su hija fallecida en 2012 y se emocionó.

“Ay, qué lindo que es en persona”, dijo Pampita al recibir la estatuilla y habló sobre sus comienzos y sus primeros pasos en el mundo de la moda.

"Me lo quería ganar porque amo la moda desde que tengo uso de razón, desde muy chica, siempre, siempre me gustó mucho. Y vengo de un lugar muy chiquito, de un pueblo muy chiquito, y la moda siempre me llamó la atención, me parecía fascinante. Muchas veces no tenía un peso, me compraba una tela y me hacía algo para el fin de semana”, recordó.

Al momento de dedicar el premio, Carolina nombró a sus hijos, a Blanca y a su futuro marido: “Se lo quiero dedicar a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura, Bautista, Beltrán, Benicio, mi amor que estás allá arriba, y mi amor que estás en casa, que hoy me haces sonreír más que nunca. Gracias APTRA por este premio y que vengan muchos más”.

También le agradeció a su equipo, y habló de los deseos y los sueños.

En la entrega de los Martín Fierro 2018, Pampita tenía un vestido de terciopelo negro, escote en “V” y corte sirena de la diseñadora María Gorof. (Minuto Uno y La Nueva.)