Esta noche se definirán los últimos equipos clasificados a cuartos de final

Esta noche quedará armado el cuadro de cuartos de final en el básquetbol local de primera división.

Desde las 20.45 se disputarán los terceros y últimos puntos de la Reclasificación, con dos duelos que hasta el momento están 1-1.

En el José Martínez chocarán Villa Mitre y 9 de Julio con el arbitraje de Alejandro Ramallo, Mauro Reyes y Mariano Enrique.

El primer juego quedó en manos del tricolor, por 95 a 61; mientras que la revancha se la quedó el equipo de Andrés Iannamico, por 80 a 73.

En tanto, en el Norberto Tomás se medirán Olimpo y Leandro N. Alem, contralor de Javier Sánchez, Emanuel Sánchez y Marjorie Stuardo.

El aurinegro se había puesto al frente, al ganar en casa 104 a 102; pero el verdirrojo lo igualó en el Lacunza, al imponerse 96 a 76.

Los ganadores de estas series avanzarán a cuartos de final como 7º y 8º clasificado, instancia que se desarrollará en llaves al mejor de cinco y en la que aguardan:

1º) Liniers vs 8º)

2º) Bahiense del Norte vs 7º)

3º) Napostá vs 6º) Pueyrredón

4º) Estudiantes vs 5º) Pacífico

Abajo, el jueves

Por la Permanencia, el jueves en el Román Avecilla se jugará el segundo punto de San Lorenzo (0)-Estrella (1).

El perdedor de esta serie descenderá de categoría, mientras que el ganador disputará la Promoción frente al segundo del ascenso, al mejor de cinco, en cancha neutral.