Sociedad Sportiva, frente al partido que decidirá su futuro en 2020

Sociedad Sportiva pondrá en juego hoy ante Club Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE) la segunda plaza de la Región Pampeana en el Torneo del Interior A 2020.

Será en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Reclasificación en La Carrindanga, 15.30 y con arbitraje de Agustín Monje (Rosario), quien tendrá como colaboradores a Diego Samuel y Omar Villafañe.

Será un duelo de campeones del Regional Pampeano y del Regional NEA respectivamente, en el que el ganador se quedará con el premio mayor y continuará jugando semifinales y eventual final.

Las Palomas fueron 4º en la zona 3 del Torneo del Interior A (sin triunfos en la etapa clasificatoria).

En cambio el Canario llega proveniente del TdI B, donde ganó la zona 4 con una sola derrota, que fue ante San Ignacio de Mar del Plata por 28 a 21 en Resistencia.

Sportiva llega a este encuentro luego de ganar un partido de mucho temple ante Huirapuca de Tucumán (20-19) en La Carrindanga, mientras que CURNE derrotó en su cancha a Santa Fe RC 29 a 11.

Formaciones

Sportiva arranca con el mismo equipo de la fecha pasada y en gran medida la de todo el año: Iñaki Azcoitía, Felipe Rivero, Matías Lindner; Felipe Doria y Facundo Río; Felipe Arza, Pedro Lance, Francisco Figueras; Ignacio Ficcadenti y Fermín Santos; Matías Imbellone, Ramiro Elorza, Manuel Santos, Ignacio Payero; Tomás Bermúdez. Entrenadores: Bernardo Stortoni-Juan Manuel Doria.

Como definidores estarán Mariano Mares Levis, Facundo Zamora, Fernando Díaz, Juan Ignacio Hitce, Juan Pedro Harriet, Agustín Machado, Gino Zanoni y Alexandre Lemes Piva.

San Ignacio tuvo la llave para ganarle a CURNE en Resistencia. Foto: prensa UAR.

En la visita habrá una modificación respecto del partido pasado. Ingresará el centro Camilo Schanton, una de las cartas de try del chaqueño, integrante del seleccionado de seven de CURNE que en enero de este año ganó el Seven de Punta del Este y que en junio sumó invicto el Seven Internacional de Lisboa, prácticamente con todos los backs que jugarán hoy.

Van desde el inicio José Morales, Braian Paulone, Alejandro Luna; Marcelo Rebori y Sebastián Bonilla; Guido Grioni, Juan Carlos Cavana, Alvaro Biscay; Karim Burlli y Juan Sánchez; Mateo Rafart, Guillermo Troiano, Camilo Schanton, Rodrigo Vera; Genaro Carrió. Entrenador, Alejandro Aguirre.

Los definidores serán Franco Ponce, Alejandro Vazque, Héctor Vazque, Juan Cruz Kees, Pablo Bernaola, Romano Russo, Vicente Lobera y Juan Ignacio Altamirano.

Desempate

Recordemos que en caso de empate se jugarán dos tiempos extras de 10 minutos. De persistir la igualdad, de acuerdo con el artículo 4.6 del reglamento del torneo, ganará: 1) quien hubiera marcado más tries; 2) quien convierta más drops y 3) quien convierta más penales, en las tres primeras opciones de un total de 9.

Todos los cruces

Además de Sportiva-CURNE, los otros partidos de cuartos de final de la Reclasificación serán Old Resian-Palermo Bajo, Trébol (Paysandú)-Old Christians (Montevideo) y Universitario (Tucumán)-CRAI. El ganador de esta última llave jugará semifinales contra el vencedor de bahienses y chaqueños, el próximo sábado 19 de octubre.

Marco Ciccioli (CASI). Foto: Quique Helman.

Nacional de Clubes

Este sábado comenzará el 23er. Nacional de Clubes, que contará con un representante de la Región Pampeana (Mar del Plata Club) y con el primera línea bahiense Marco Ciccioli como titular en CASI.

Los partidos comenzarán a las 15.30, con excepción de Urú Curé-CUBA, previsto para 13.30:

Zona 1: SIC-Natación y Gimnasia (dirige Claudio Antonio), Duendes-San Luis (Juan Pablo Federico) y CASI-Los Tarcos (Pablo Casellas).

Zona 2: Belgrano-Tucumán RC (Damián Schneider), Urú Curé-Regatas (Álvaro del Barco) y CUBA-Jockey de Rosario (Juan Manuel López).

Zona 3: Marista-Alumni (Matías Ortiz de Rosas), Hindú-Tucumán LT (Esteban Filipanics) y Jockey (Córdoba)-La Plata RC (Emilio Traverso).

Zona 4: Gimnasia de Rosario-Newman (Juan Manuel Martínez), Pucará-Córdoba Athletic (Leónidas Diez) y Mar del Plata Club-Atlético del Rosario (Mauricio Escalante).

Hindú ganó el título en nueve oportunidades, siendo la primera en 1996.

El equipo de Don Torcuato, además, es el actual tetracampeón, habiéndose quedado con las últimas cuatro ediciones.