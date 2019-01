Icardi está lejos de renovar con Inter, según su representante Wanda Nara

Mauro Icardi está "lejos de renovar" con Inter de Italia, según señaló su esposa y representante Wanda Nara, tras la multa que el club le impuso al jugador por haber demorado un día más en regresar desde la Argentina y no haberse presentado ayer en un entrenamiento.

"La renovación de Icardi con el Inter está muy lejos hoy por hoy. Hay clubes muy importantes interesados en contratar a Mauro y estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Las cifras que se están hablando en Italia sobre la renovación no son ciertas. Todavía no nos ha llegado una propuesta satisfactoria del Inter", sostuvo Wanda Nara en diálogo con el sitio español As.

La esposa y representante señaló además que continuarán las negociaciones con el Inter, pero ratificó que aún no se pusieron de acuerdo.

"No es lógico renovar por lo mismo que cobra Mauro ahora. Nosotros creemos que está en un nivel superior. Tenemos muy buena relación con dos clubes grandes de España que están muy interesados en Mauro", agregó.

Wanda Nara pide un sueldo de ocho millones de euros netos, mientras que el Inter ofrecería siete millones de euros anuales con los bonus incluidos.

El club italiano también querría eliminar la cláusula de salida cifrada en 110 millones de euros y aumentar el contrato hasta el año 2023. (Télam)