Midget: apostillas y estadísticas de la novena fecha del Estival 2018/19

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Pocos hubiesen imaginado este asombroso comienzo. Rompiendo todos los récords estadísticos, la primera mitad del Estival de Midget 2018/19 no para de deleitarnos: 9 ganadores en la misma cantidad de fechas disputadas. ¡Increíble!

Pero cuidado, porque, de acuerdo a potencial y paridad, no sería descabellado que la tendencia se prolongue y que la nómina de vencedores incorpore más pilotos.

Por lo pronto, con la inesperada pero merecida victoria del tornquistense Leandro Campos, quien firmó su clasificación al playoff largando desde tercera fila, ya son 9 los candidatos al título.

Para Campitos el éxito significó su segundo laurel estival, el cual le permitió igualar la línea de Oscar Leuenberger y quedar a ocho triunfos de Sergio Torres, el más ganador de la vecina localidad.

Cumplida la primera mitad de campeonato, la ante sala del intervalo (no se correrá el viernes 18 del corriente) ofrece un escenario impredecible en función de la conformación final del playoff.

A saber, luego del viernes, restarán dos programaciones para el fin del tramo regular, donde muchos deberán ir al todo o nada.

A continuación, un repaso por las cuestiones sobresalientes de la última programación midgística.

El Midget, inclusivo

Luego de las series clasificatorias, momento en que Daniel Vicente toma la posta del circuito, se produjo uno de los grandes atractivos de la noche.

El centro de pista, canchita de fútbol mediante (se la confeccionó con línea de cal), fue escenario de una interesante iniciativa inclusiva, con chicos de Misión Integrada (no videntes) y de los Tigres como principales protagonistas.

"Surgió la posibilidad de hacer un partido de fútbol acá en la pista, aprovechando que los chicos tenían muchas ganas de participar del evento. La idea es desarrollar cada vez más este tipo de actividades benéficas. Hay que tratar de devolverle a la sociedad, todo lo que ella le ha dado durante tantos años al Midget en Bahía Blanca", sostuvo Facundo García.

"El Club Midgistas del Sur nos viene apoyando desde hace mucho tiempo. Por suerte, los chicos de Misión Integrada y de los Tigres, el primer equipo de la ciudad de Fútbol Adaptado, se dieron el gusto de ir a la pista. La idea fue mostrarle al público que todo se puede hacer y que hay que apoyar estas iniciativas. Qué más lindo que mostrarlo ante toda esta gente", contó Oscar Sánchez, titular de Misión Integrada.

"Acá no hay plata de por medio. Siempre hemos tenido la colaboración de la sociedad y bienvenido por los chicos", cerró.

¿Qué pasa, Esteban?

Las últimas tres producciones de Esteban Mancini, estuvieron lejos de lo que puede ofrecer un bicampeón de su calidad.

La estadística indica que el medanense,, apenas cosechó 8 de los últimos 81 puntos que se pusieron en juego, promediando 2,6 unidades por fecha; dato ¿alarmante? sobre su presente en el actual campeonato, el cual lo encuentra inmerso en el playoff.

Una reiterada merma en el impulsor parece ser el obstáculo que aqueja al Patito. Aunque, con seguridad, dada la capacidad de su equipo y su preparador (Patricio Venturino), el mismo será solucionado a tiempo...

“Otra vez apareció una falla en el motor. No sabemos bien si fue el carburador o la bomba de nafta, pero me tuvo a mal traer tanto en la serie como en la semifinal. Por suerte estamos clasificados a los playoff, sino estaríamos como locos”, contó Esteban.

Tarde pero seguro

La expectativa inicial de Gustavo Zennaro y su grupo de mecánicos a comienzos del presente certamen, tenía la vara muy alta; no podía ser de otra forma, dada la tradición midgística del apellido.

Sin embargo, el nacimiento de la nueva unidad concebida 100% en el taller familiar no rindió lo esperado en el primer tercio de certamen, situación que privó a Gustavo pelear por los primeros puestos.

No obstante ello, desde hace un puñado de fechas, el rendimiento mecánico del “10” dio un salto en calidad; algo que finalmente se comprobó el viernes, ocasión en la que, a pesar de ingresar como suplente, logró disputar su primera final de la temporada.

Quienes también clasificaron entre los mejores 12 por primera vez en el ciclo, aunque no con suerte, fueron Claudio Ullman y Federico Brezina. El primero fue excluido, mientras que Fede debió desertar por rotura (se vio perjudicado con el plantón de Matías Lastra Meler).

¿Y si probás con ruda, cordobés?

Qué picardía, realizar más de 1000 kilómetros para terminar así. Definitivamente, la suerte no está del lado del cordobés Ezequiel García.

Por segunda fecha consecutiva, Secu culmina su noche en la serie, golpeado y con el auto malherido. Luego de la largada de la sexta serie, al llegar a la primera fecha, su unidad no pudo esquivar a Diego Birumbrales y a otra cosa…

“Hacemos 1100 kilómetros para venir, otros 1100 para volver. La verdad, una pena. Dos fechas seguidas afuera en la primera vuelta, tengo una bronca tremenda. El auto salió bien, pero se desacomodó al entrar a la curva, cuando salgo para afuera y me encuentro otro auto. Ahí se calzó y se da vuelta. Creo que voy a tener que hacer algo en la semana, recurrir a una bruja, o ponerle ruda al auto, porque no puedes ser todo esto”, sostuvo Secu.

¡Qué mala pata, Gustavo!

Sólida y contundente venía siendo la actuación del oriundo de Bajo Hondo, Gustavo Orozco, en la décima batería de la noche.

Tras dominar el 80% de la competencia, ni más ni menos que por delante de Claudio Roth, Gustavo parecía encaminado a cosechar su primer gran resultado parcial del campeonato. Pero…

¿Escuchó decir alguna vez, que los fierros no tienen corazón? Bueno, la barra pana se cortó y la máquina preparada por Cristian Vaninetti y Patricio Venturino terminó pegando duro contras las gomas de la curva de boxes.

“El auto venía bien, con un rendimiento muy distinto a como terminó el año pasado. Lamentablemente se rompió algo en la parte trasera, no sé qué, pero el auto se trabó y se volcó. Estaba esperando que Roth (Claudio) me pase, hasta ahí no se cuán lejos venía, pero no lo escuchaba cerca tampoco”, lamentó Orozco.

A mirar de reojo…

Llegó el momento de acudir a la calculadora y empezar a hacer números. Con 81 puntos en juego, comienzan a definirse las aspiraciones de varios nombres que pretenden ganarse un lugar entre los mejores 12 del torneo.

A falta de tres fechas para el cierre del tramo regular, la paridad en las posiciones del certamen es extrema, y ni hablar de las múltiples variables en juego para la conformación del selecto grupo.

Tomando como referencia a Gastón Pérez, hoy duodécimo en la tabla (reúne 72.75 puntos), encontramos que hasta la ubicación de Nicolás Palma (26°, con 46.50 puntos) existe una brecha de apenas 26,25 unidades: es decir, casi la cosecha completa de una fecha.

Ello solo basta para reflejar ese coeficiente de paridad mencionado anteriormente, el cual puede alterar drásticamente la ecuación de aquí a la culminación de la duodécima fecha.

Como se sabe, las vías de clasificación directa al playoff son dos. Si no se logra mediante la cosecha de puntos, quedará una última chance; aquella que lo depositó inesperadamente a Luciano Benedetti en el ciclo pasado.