Al menos tres muertos y 200 heridos por el choque de dos trenes en Sudáfrica

Al menos tres personas murieron hoy y otras 200 resultaron heridas en un choque entre dos trenes en una estación del norte de Pretoria, Sudáfrica, informaron los servicios de emergencias locales.

El accidente ocurrió en la estación de Mountain View y, según los medios locales, la colisión involucró dos trenes que circulaban por la misma vía con cerca de 800 pasajeros, informó la agencia EFE.

"La colisión de trenes deja tres muertos y aproximadamente 200 heridos", señalaron en su cuenta de Twitter los servicios de emergencias ER24.

Los equipos de rescate trabajan en la zona y el alcalde de la municipalidad de Tshwane (que engloba Pretoria), Solly Msimanga, se desplazó también hasta el área del siniestro.

Hundreds of people were on board the trains when the horror crash happened at Mountain View Station in Pretoria pic.twitter.com/ZFQHA3Iolp