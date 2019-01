Video: una abuela de 71 años recibió el regalo que deseaba en su infancia

Una mujer de 71 años recibió el pasado 6 de enero, día de los Reyes Magos, el juguete que quería en su infancia y fue su nieto quien le cumplió la ilusión y difundió el video con su emotiva reacción, en España.

"El sueño de mi abuela era tener una Mariquita Pérez, que es una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitírsela las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace", escribió en Twitter el joven, @ismareey.

En el video se puede ver a la señora ​sentada en un sillón desenvolviendo un paquete y su reacción de felicidad cuando leyó un cartel que decía "Mariquita Pérez" al ver su regalo.

"Soy feliz si ella lo es", dijo el nieto, que vive en Barcelona.

"Mariquita Pérez"

La muñeca es un juguete creado por Leonor Coello de Portugal en el año 1938, siendo una de las más populares en España por varias décadas, pero sólo la podían adquirir personas de clase social alta por su elevado costo.

En años cuarenta, cincuenta y sesenta muchas nenas españolas tenían una o soñaban con tenerla. Se fabricó durante más de treinta y cuatro años, entre 1939 y 1976, y tuvo éxito también en Portugal, Argentina, Venezuela y Cuba.

