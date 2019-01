Necrosis aséptica, la enfermedad que llevó a Mora al retiro

El futbolista Rodrigo Mora anunció ayer su retiro por una necrosis aséptica en el fémur, que le genera mucho dolor y le impide entrenar.

La necrosis aséptica "es la muerte del hueso causada por una interrupción en el suministro de sangre y es más común en la cadera, la rodilla y el hombro", según indica el sitio medlineplus.gov.

Se diagnostica por medio de radiografías o a través de una resonancia mangética nuclear. Y si bien en muchas ocasiones puede no dar síntomas, lo más común es que aparezca por medio de un dolor "que impide caminar" normalmente, le explicó a TN el doctor Norberto Debbag, especialista en deportología.

"La pérdida de la llegada de sangre a la cabeza del fémur afectará a la estructura del hueso, y si no se corrige terminará provocando una especie de hundimiento en lo que es la superficie articular y producirá un desgaste muy rápido de la articulación", sostuvo el doctor Ricardo Bermúdez, deportólogo y traumatólogo de la Asociación Argentina de Traumatología.

Las causas de la enfermedad son muchas.

"Puede obedecer al uso de medicamentos esteroides por largo tiempo, abuso de alcohol, lesiones en las articulaciones y determinadas enfermedades, como el cáncer y la artritis; también se puede presentar en algún momento después de un tratamiento para el cáncer que incluya metotrexato, bisfosfonatos o corticosteroides", se detalla en el sitio cancer.gov.

La lesión

Mora tiene 31 años y comenzó con problemas en mayo de 2017, cuando se alejó temporalmente de las canchas por un fuerte dolor de espalda. Tras sesiones de kinesiología y horas de rehabilitación pudo lentamente volver a ser parte del plantel.

La lesión que padeció fue una "sinovitis de cadera derecha", según el parte del club.

Luego, derivó en una necrosis por lo que debió ser operado: estuvo todo 2017 en recuperación, con muletas y después pudo volver a jugar, aunque nunca volvió a encontrar un buen nivel.

Las palabras de Mora

Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad.

Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera.

Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar... Pero hoy solo quiero agradecer a todos, a mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre. (TN y La Nueva.)